LIVE: Davy Roef zegt waar het op staat aan start van nieuw avontuur

KAA Gent verloor dit seizoen nog niet. Met 22 op 24 staan ze op kop in de competitie en ook in de Conference League lieten ze alleen nog maar goede dingen zien. Wat wordt het tegen het Deense Aarhus? Rik De Mil en Davy Roef beschouwden alvast voor op het duel in de Planet Group Arena.

"Het is zeer fijn om Europees te mogen spelen. We hebben er hard voor gewerkt vorig seizoen én in de zes voorrondewedstrijden. Het is een beloning voor al dat harde werk", opende Davy Roef. "Dus ik kijk er wel naar uit om die wedstrijden te spelen."

"De analyse van Aarhus is gebeurd. Als je kampioen kan worden in Denemarken, dan ben je geen slechte ploeg. Ze zijn misschien een beetje op de sukkel in de eigen competitie, maar het gaat wel een stevige tegenstander zijn."

Het ideale moment om tegen Aarhus te spelen?

Aarhus staat momenteel tiende op twaalf ploegen in de eigen competitie. Met 8 op 30 doen ze het niet goed, maar op de laatste speeldag hebben ze in een degradatietopper wel met 3-0 weten te winnen van Sonderjyske. Een opsteker mogelijk.

"Tegenover de voorbije jaren heb ik veel minder werk, maar dat is alleen maar positief. Beter zo, zou ik zeggen. We zijn goed bezig en we willen heel graag beginnen aan die Conference League. Het voetbal is goed, we staan goed in de organisatie en we zijn er klaar voor."

Europees voetbal blijft afwachten volgens Davy Roef

"Maar het blijft Europees voetbal, dus de tegenstanders zijn van een hoog niveau. We gaan zijn hoe we ons daar kunnen tegen meten", aldus de doelman van KAA Gent. "Ik probeer altijd de voetjes op de grond te houden, ook na deze goede seizoensstart."





"We hebben stappen gezet en de club heeft dat ook gedaan. We moeten nuchter blijven en elke week blijven presteren", was Roef nog duidelijk. "We waren vorig seizoen niet zo slecht als de mensen zijn, en we zijn nu ook niet zo goed als ze misschien zeggen. We zijn ook geen compleet nieuwe ploeg, dus we houden de voetjes op de grond."