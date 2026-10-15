Volg KAA Gent - Aarhus GF live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.
-
Datum: 15/10/2026 18:45
Competitie: Conference League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)
LIVE: Davy Roef zegt waar het op staat aan start van nieuw avontuur
LIVE: Davy Roef zegt waar het op staat aan start van nieuw avontuur
Foto: © photonews

KAA Gent verloor dit seizoen nog niet. Met 22 op 24 staan ze op kop in de competitie en ook in de Conference League lieten ze alleen nog maar goede dingen zien. Wat wordt het tegen het Deense Aarhus? Rik De Mil en Davy Roef beschouwden alvast voor op het duel in de Planet Group Arena.

"Het is zeer fijn om Europees te mogen spelen. We hebben er hard voor gewerkt vorig seizoen én in de zes voorrondewedstrijden. Het is een beloning voor al dat harde werk", opende Davy Roef. "Dus ik kijk er wel naar uit om die wedstrijden te spelen."

"De analyse van Aarhus is gebeurd. Als je kampioen kan worden in Denemarken, dan ben je geen slechte ploeg. Ze zijn misschien een beetje op de sukkel in de eigen competitie, maar het gaat wel een stevige tegenstander zijn."

Het ideale moment om tegen Aarhus te spelen?

Aarhus staat momenteel tiende op twaalf ploegen in de eigen competitie. Met 8 op 30 doen ze het niet goed, maar op de laatste speeldag hebben ze in een degradatietopper wel met 3-0 weten te winnen van Sonderjyske. Een opsteker mogelijk.

"Tegenover de voorbije jaren heb ik veel minder werk, maar dat is alleen maar positief. Beter zo, zou ik zeggen. We zijn goed bezig en we willen heel graag beginnen aan die Conference League. Het voetbal is goed, we staan goed in de organisatie en we zijn er klaar voor."

Europees voetbal blijft afwachten volgens Davy Roef

"Maar het blijft Europees voetbal, dus de tegenstanders zijn van een hoog niveau. We gaan zijn hoe we ons daar kunnen tegen meten", aldus de doelman van KAA Gent. "Ik probeer altijd de voetjes op de grond te houden, ook na deze goede seizoensstart."

"We hebben stappen gezet en de club heeft dat ook gedaan. We moeten nuchter blijven en elke week blijven presteren", was Roef nog duidelijk. "We waren vorig seizoen niet zo slecht als de mensen zijn, en we zijn nu ook niet zo goed als ze misschien zeggen. We zijn ook geen compleet nieuwe ploeg, dus we houden de voetjes op de grond."

Prono KAA Gent - Aarhus GF

KAA Gent wint
Gelijk
Aarhus GF wint
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk Aarhus GF Aarhus GF wint
77.78% 11.11% 11.11%
Populairste
1-0
(2x)		 2-1
(2x)		 2-0
(2x)

Vergelijking KAA Gent - Aarhus GF

Positie

5
30

Conference League

 Speeldag 1
Lugano Lugano 18:45 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Panathinaikos Panathinaikos 18:45 Borac Banja Luka Borac Banja Luka
Mjällby AIF Mjällby AIF 18:45 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
Riga FC Riga FC 18:45 Kairat Almaty Kairat Almaty
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 18:45 FC Midtjylland FC Midtjylland
KAA Gent KAA Gent 18:45 Aarhus GF Aarhus GF
Hajduk Split Hajduk Split 18:45 Ajax Ajax
KuPS KuPS 18:45 Trabzonspor Trabzonspor
CSKA Sofia CSKA Sofia 18:45 Monaco Monaco
CS U Craiova CS U Craiova 18:45 Getafe Getafe
Brann Brann 21:00 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Atalanta Atalanta 21:00 Pafos FC Pafos FC
Freiburg Freiburg 21:00 Jablonec 97 Jablonec 97
FC Twente FC Twente 21:00 FC Thun FC Thun
STVV STVV 21:00 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Hearts Hearts 21:00 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 21:00 Braga Braga
Brighton Brighton 21:00 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved