Datum: 15/10/2026 18:45
Competitie: Conference League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)

LIVE: Gent en Aarhus gaan rusten na matige eerste helft!

KAA Gent verloor dit seizoen nog niet. Met 22 op 24 staan ze op kop in de competitie en ook in de Conference League lieten ze alleen nog maar goede dingen zien. Wat wordt het tegen het Deense Aarhus? De Denen pakken alvast uit met acht nieuwe namen. Volg de match hier LIVE en op de voet!

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Tijd   Rust 
Aernout Van Lindt
Discussieer live mee! Lees 1 reacties...
45+20
 Dat was het dan. Rusten met 0-0 na een wel erg matige eerste helft.


Scheidsrechter 		Rust


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45+1
 Krijgen we nog iets voor de koffie?
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
43
 En ook Cissé kopt nog eens naast. De kansen stapelen zich op, maar voorlopig leidt het nergens heen.
40
 Paskotsi er net niet bij, Burgess kopt naast. Daar zat meer in!
39
 En daar is Gent opnieuw. De voorzet komt er niet helemaal uit, en zo een nieuwe corner.
37
 Schot uit de tweede lijn. Hard tegen een verdediger aan.
34
 Van Der Heyden wil een strafschop voor een trekfout. De VAR bekijkt het even, maar gaat er ook niet op in.
32
 Sonko uit de draai! Net naast en nieuwe corner.
30
 Gent begint nu toch wat door te drukken. Het is van moeten.
27
 Aan de overkant een ferme botsing. Even verzorging nodig.
24
 Ergens was er ook buitenspel te vlaggen, maar wat Cissé en Balikwisha hier missen is wel waanzinnig te noemen.
21
 Vervangen Mikael Anderson
Ingevallen Frederik Emmery
21
 Bij de bezoekers moet een van de drie spelers die er nog stond van dit weekend nu ook nog vervangen worden noodgedwongen.
20
 Schotje van Burgess. Naast.
18
 Op deze manier wenkt stilaan een avonddutje. Te weinig tempo om van een leuke wedstrijd te spreken.
15
 De Denen spelen goed mee. Andersen kan de achterlijn vinden, maar in corner geduwd bij de voorzet.
12
 Nieuwe corner voor Gent. Voorlopig is het allemaal nog niet echt indrukwekkend.
9
 Bijna balverlies achterin bij Gent, maar de Deense spits kan er onvoldoende bij.
7
 Delorge probeert zich een keertje door te zetten, maar dat levert niets op.
4
 Veel balbezit voor de bezoekers. Die zijn ook met een knap uitverkocht uitvak naar België gekomen.
1
 De bal rolt in Gent!
1
 KAA Gent - Aarhus GF: 0-0

Vooraf
Bij KAA Gent is Paskotsi terug na een overlijden in de familie. Sonko en Balikwisha staan op de flanken, Goore zit daardoor op de bank. Bij de bezoekers uit Denemarken liefst acht nieuwkomers in vergelijking met vorig weekend. Volckaert en Delorge zijn de nieuwkomers bij Gent.

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 6.83  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
Meer statistieken
Burgess Christian 7.16  
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 7.4  
  • Nauwkeurige passes: 39/43 (90.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 6.41  
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 7.3  
  • Nauwkeurige passes: 27/27 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Balikwisha Michel Ange 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
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Volckaert Matties 6.52  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Delorge Mathias 7.5  
  • Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
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Araujo Tiago 6.72  
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Cisse Ibrahima 6.36  
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sonko Momodou 6.51  
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Bénes László  
Omgba Aimé  
Wilson Kyrell  
Samoise Matisse  
Lopes Leonardo Da Silva  
El Âdfaoui Mohammed  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Abdoul Ayinde Rachid  
Goore Hyllarion  
Aliou Diallo Mamadou  
Seck El Hadji  
 

Aarhus GF Aarhus GF
Hedenstad Christiansen Mads 7.38  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Rosler Colin 6.74  
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
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Grétarsson Daníel Leó 7.04  
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Kahl Eric 6.93  
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Andersen Jacob 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
McCowatt Callum 6.76  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Solbakken Markus 7.04  
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Arnstad Kristian 7.11  
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Anderson Mikael 6.51  
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tchamche Stefen 6.51  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bogere James 6.61  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Hansen Jesper  
Knudsen Magnus  
Tingager Frederik  
Jorgensen Sebastian  
Serra Janni  
Moelgaard Tobias  
Jønsson Jens  
Carstensen Rasmus  
Bech Tobias  
Callø Luka  
Emmery Frederik 6.41  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Van Der Raad Marius  

Vooraf

LIVE: Davy Roef zegt waar het op staat aan start van nieuw avontuur
LIVE: Davy Roef zegt waar het op staat aan start van nieuw avontuur
Foto: © photonews

KAA Gent verloor dit seizoen nog niet. Met 22 op 24 staan ze op kop in de competitie en ook in de Conference League lieten ze alleen nog maar goede dingen zien. Wat wordt het tegen het Deense Aarhus? Rik De Mil en Davy Roef beschouwden alvast voor op het duel in de Planet Group Arena.

"Het is zeer fijn om Europees te mogen spelen. We hebben er hard voor gewerkt vorig seizoen én in de zes voorrondewedstrijden. Het is een beloning voor al dat harde werk", opende Davy Roef. "Dus ik kijk er wel naar uit om die wedstrijden te spelen."

"De analyse van Aarhus is gebeurd. Als je kampioen kan worden in Denemarken, dan ben je geen slechte ploeg. Ze zijn misschien een beetje op de sukkel in de eigen competitie, maar het gaat wel een stevige tegenstander zijn."

Het ideale moment om tegen Aarhus te spelen?

Aarhus staat momenteel tiende op twaalf ploegen in de eigen competitie. Met 8 op 30 doen ze het niet goed, maar op de laatste speeldag hebben ze in een degradatietopper wel met 3-0 weten te winnen van Sonderjyske. Een opsteker mogelijk.

"Tegenover de voorbije jaren heb ik veel minder werk, maar dat is alleen maar positief. Beter zo, zou ik zeggen. We zijn goed bezig en we willen heel graag beginnen aan die Conference League. Het voetbal is goed, we staan goed in de organisatie en we zijn er klaar voor."

Europees voetbal blijft afwachten volgens Davy Roef

"Maar het blijft Europees voetbal, dus de tegenstanders zijn van een hoog niveau. We gaan zijn hoe we ons daar kunnen tegen meten", aldus de doelman van KAA Gent. "Ik probeer altijd de voetjes op de grond te houden, ook na deze goede seizoensstart."

"We hebben stappen gezet en de club heeft dat ook gedaan. We moeten nuchter blijven en elke week blijven presteren", was Roef nog duidelijk. "We waren vorig seizoen niet zo slecht als de mensen zijn, en we zijn nu ook niet zo goed als ze misschien zeggen. We zijn ook geen compleet nieuwe ploeg, dus we houden de voetjes op de grond."

 

Conference League

 Speeldag 1
Lugano Lugano 1-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Borac Banja Luka Borac Banja Luka
Mjällby AIF Mjällby AIF 0-0 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
Riga FC Riga FC 1-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
KAA Gent KAA Gent 0-0 Aarhus GF Aarhus GF
Hajduk Split Hajduk Split 1-0 Ajax Ajax
KuPS KuPS 0-2 Trabzonspor Trabzonspor
CSKA Sofia CSKA Sofia 0-2 Monaco Monaco
CS U Craiova CS U Craiova 0-0 Getafe Getafe
Brann Brann 21:00 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Atalanta Atalanta 21:00 Pafos FC Pafos FC
Freiburg Freiburg 21:00 Jablonec 97 Jablonec 97
FC Twente FC Twente 21:00 FC Thun FC Thun
STVV STVV 21:00 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Hearts Hearts 21:00 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 21:00 Braga Braga
Brighton Brighton 21:00 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
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