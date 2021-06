Duivels gaan al bibberend door na wondermooie goal van Thorgan, maar grote zorgen om De Bruyne (en Hazard?)

Merci Thomas Vermaelen! Merci verdediging! Wie durft nog zeggen dat die linie onze zwakste is? Veertig minuten lang hielden ze een aanstormend Portugal tegen. Eén wondermooie knal van Thorgan Hazard volstond voor de kwartfinale. Maar quid Kevin De Bruyne en Eden Hazard?

The Verminator is back

Over welke linie maakten we ons nu weer het meeste zorgen? De defensie? 'Hold my beer', zei Vermaelen in onze gedachten tegen de bondscoach: 'Zet er mij maar in coach en ik los het wel op'. Verminator stond er zoals in zijn beste dagen. Geruggesteund door Alderweireld en Vertonghen, drie Ajax-producten die elkaar door en door kennen en elkaar waarschijnlijk zelfs de code van hun bankkaart toevertrouwen.

© photonews

Ronaldo kreeg de bal niet. Het grote probleem was niet CR7, maar wel Renato Sanches. Elke keer die de bal kreeg, ging het razendsnel. De Bruyne moest die eigenlijk afstoppen, maar achter zo'n kilometervreter hollen, is nu niet meteen zijn grootste kwaliteit. De Portugezen vonden het goed dat België de bal kreeg en daarna zouden ze er wel uitkomen.

Thorgan, we love you!

Dat plan mislukte dus omdat de verdediging wel degelijk op punt stond, Witsel wonderbaarlijk op zijn oude niveau reeds speelt en Tielemans de passlijnen naar Ronaldo afsloot. Maar het leek even moeilijk om Lukaku te bereiken. Er waren wel pogingen, maar die mochten we toch wel schuchter noemen. Er waren maar twee schoten tussen de palen die eerste helft. Maar die ene van de Duivels was wel de goeie. En een pareltje!

© photonews

Hazard vond zijn moment gekomen. En dan denken we allemaal gezamelijk aan Eden, maar broerlief Thorgan kan ook wel tegen een balletje trappen. De jongste Hazard schudde een zwabberbal uit zijn rechtersloef waar Roberto Carlos jaloers op zou geweest zijn. Bam! Verste hoek binnen! Dan heb je zo net voor de rust het grootste werk gedaan, want normaal moesten de Portugezen dan komen en zouden Hazard en Lukaku meer ruimte krijgen.

Slechter nieuws kwam er na de rust. Palhinha had De Bruyne bij een tegenaanval even een stevige tik van achteren verkocht en nadat de spieren een kwartier rust hadden gekregen, werd duidelijk dat King Kev niet door kon. 't Was trouwens niet de enige beenhouwersfout op een Belgische speler. Lukaku verloor er bijna letterlijk zijn broek door.

Na het wegvallen van De Bruyne verdween ook alle lijn uit het spel van de Duivels. Er was even paniek, een hoop slechte passes en veel afval. Maar gelukkig wist Portugal daar niet van te profiteren. Het werd een mentaal spelletje, eentje waar de Duivels al snel in meegingen. Slimme Romelu en intelligente Eden lieten zich ook al eens vallen na een foutje.

De Duitse scheidsrechter Felix Byrch kon het allemaal niet meer volgen. De man zag fouten waar er geen waren en zag geen fouten waar er overduidelijk wel waren. En ook daar lieten de Duivels zich niet vangen. Al moet wel gezegd dat ze de strijd om het middenveld volledig verloren. Witsel en Tielemans stonden tegen een overmacht.

Ruben Dias kopte nog pal op Courtois en Guerreiro trof de paal. Er zat een engeltje bij de Duivels.

© photonews