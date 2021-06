België heeft alles in huis om Portugal naar huis te spelen

Roberto Martinez zet zijn kern op scherp in aanloop naar het levensbelangrijke duel tegen de Europese kampioen van 2016, Portugal. De tandem tussen Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne zal belangrijker dan ooit zijn om het verschil te maken in dit duel tussen de Rode Duivels.

Vol vertrouwen uit de groepsfase

De Rode Duivels kunnen met een goed gevoel terugblikken op de groepsfase. Met 9 op 9 en slechts 1 tegendoelpunt in 3 wedstrijden, zijn er weinig teams die betere cijfers kunnen voorleggen. Deze statistieken vormen uiteraard geen rol meer van betekenis vanaf het eerste fluitsignaal, maar voor het vertrouwen is dit nooit slecht!

Portugal op de rug gedragen door Ronaldo

Wie anders dan Cristiano Ronaldo kan ervoor zorgen dat Portugal tot scoren komt? Met het uitlokken van een penalty en tweemaal scoren tegen Frankrijk bezorgde hij zijn land een belangrijk punt om door te gaan naar de volgende ronde. Hij scoorde 5 van de 7 door Portugal gescoorde doelpunten. De vraag is hoe de achterhoede van de Rode Duivels het fenomeen zal afstoppen. Misschien kan Martinez kijken naar Duitsland om te zien waar Portugal hun zwaktes zich bevinden?

Wat zeggen de statistieken?

Er zijn 2 leuke historische statistieken waar er zeker één van zal sneuvelen na dit duel. De nummer 1 op de FIFA-ranking verloor nog nooit een wedstrijd op het EK. Dit zou in het voordeel zijn van de Belgen. Langs de andere kant verloor Portugal nog nooit van de nummer 1 in de FIFA-ranking. Met dit in het achterhoofd kan het alleen een duel op het scherpst van de snee worden!

Krijgen we een herhaling van 2018?

In 2018 stonden beide ploegen al eens tegenover elkaar, al was dit slechts een in een vriendschappelijke interland. De wedstrijd eindigde op een droge 0-0 waar beide ploegen aan elkaar gewaagd bleken te zijn. Aangezien we de knock-out fase aanvatten, zullen beide ploegen zeker in het begin van de wedstrijd elk risico op een vroeg tegendoelpunt willen vermijden.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

Volgens betFIRST is België heel licht favoriet in dit duel voor de overwinning met 39% kans. Een gelijkspel krijgt 30% kans en een overwinning van de Portugezen krijgt 31% kans. Een 1x2 voorspelling lijkt op het eerste zicht niet enorm makkelijk. Maar er zijn toch mogelijkheden!

Beide ploegen zullen deze wedstrijd rustig aanvatten om een vroeg tegendoelpunt te vermijden. Maar het voordeel is dat wanneer er een eerste doelpunt valt, de wedstrijd wel moet openbreken! Daarom lijkt beide teams scoren een heel interessante weddenschap. Hier krijg je 1,86 keer je inzet voor bij betFIRST!

We mogen de kans op een gelijkspel niet onderschatten. Wanneer de wedstrijd in minuut 85 nog gelijk staat, zal geen van beide ploegen nog een risico willen nemen tijdens de reguliere speeltijd. Portugal liet tegen Duitsland en Frankrijk toch zien dat ze defensief niet enorm sterk zijn. Als Lukaku in vorm is zou hij hier gebruik van kunnen maken. België wint of gelijkspel? Hier krijg je 1,71 keer je inzet voor bij betFIRST!