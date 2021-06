Sterling en Kane rekenen in slotkwartier af met Duitsland na passievolle kraker

Engeland heeft de eigen fans doen kraaien van plezier in Wembley. In een beladen duel met Duitsland wonnen de Engelsen met 2-0. Zo is iedereen uit groep F, 'de groep des doods', in de achtste finales meteen uitgeschakeld. Voor Löw was het de laatste partij als bondscoach van Duitsland.

Eerste helft Nog voor de wedstrijd begon was er al een eerste kippenvelmoment wanneer een halfvol Wembley luidkeels het Engelse volkslied scandeert. Ook tijdens de wedstrijd deden de fans van de Three Lions dat meermaals. Het duel begon evenwel niet zo goed voor de Engelsen. De organisatie centraal achterin stond nog niet optimaal. Rice moest even aan de noodrem trekken om Goretzka tegen te houden. Halverwege de eerste helft wordt het evenwicht hersteld en moest Neuer zich tonen door een schot in zijn verste hoek uit zijn doelvlak te pareren. De winger van Manchester City was tot voor dit duel de enige Engelse speler die kon scoren. Beide ploegen schuwden de duels niet in een klkend Wembley en het thuispubliek zag hoe Werner 1 tegen 1 met Pickford het onderspit moest delven. Net voor de rust kreeg - een tot dan toe onzichtbare - Harry Kane nog een grote kans om de score te openen. De Tottenham-speler kreeg de bal na een flipperkastsituatie en wou Neuer omspelen maar Hummels kon een meter voor de lijn nog redding brengen met een ultieme sliding. Tweede helft De spieren waren nog niet terug warm of daar waren de Duitsers opnieuw. Havertz fusilleerde het doel van Pickford met een knappe volley. De Everton-doelman reageerde met een even knappe refliex om de bal van onder de deklat weg te boksen. Het niveau zakte daarna zienderogen. Tot Raheem Sterling een kwartier voor tijd met een versnelling tussen de linies van Duitsland op poten zette. Via Kane en Grealish kwam de bal bij Luke Shaw terecht. Die zette de bal laag voor richting een inlopende Sterling en die faalde niet. Het derde doelpunt van Engeland op het toernooi en ook het derde doelpunt van Sterling. Vijf minuten later leed diezelfde Sterling duur balverlies en kon Havertz Thomas Müller richting het Engelse doel sturen. De Raumdeuter van Bayern München heeft echter wat efficiëntie ingeboet de voorbije jaren en trapte onbegrijpelijk naast. Een misser die Müller zich niet veel later zou beklagen want na balverlies van Gnabry zijn de Engelsen klaar om Duitsland helemaal dood te doen. Grealish bereikte Harry Kane met een afgemeten voorzet en de Engelse kapitein kopte de 2-0 binnen. Wembley daverde en mag zich klaarmaken voor een nieuwe daverende avond. Al moeten de Engelsen daarvoor eerst de kwartfinale overleven in Bakoe tegen de winnaar van het duel Zweden-Oekraïne. De halve finales en finale van dit EK zijn namelijk opnieuw op Wembley.