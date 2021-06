Stunt van formaat! Ijzersterke Zwitsers schieten wereldkampioen na strafschoppen naar huis

Frankrijk en Zwitserland trakteerden Europa op een epische strijd. De Fransen zetten een scheve situatie recht, maar met twee Zwitserse doelpunten in de slotfase gingen we naar verlengingen, waarin niet gescoord werd (3-3). In de strafschoppenreeks werd uitgerekend Kylian Mbappé de antiheld.

Was het aanpassen aan de Zwitsers en/of het gebrek aan een échte linksachter? Hoe dan ook koos Deschamps voor een systeem met drie centrale verdedigers. Na een leuke openingsfase sloegen de Zwitsers, die complexloos aan de partij begonnen, op het kwartier de wereldkampioen met verstomming. Clement Lenglet, die voor het eerst tijdens dit EK in actie kwam, liet zich veel te gemakkelijk aftroeven. Seferovic kopte het bekeken voorzetje van Zuber met veel gevoel binnen.

Nul schoten op doel

Frankrijk vond nauwelijks antwoorden na het Zwitserse openingsdoelpunt. Aan initiatief geen gebrek bij Mbappé, maar hij forceerde te vaak. Griezmann kwam nauwelijks in het stuk voor, Benzema was compleet onzichtbaar in de eerste periode. Het was tekenend dat gelegenheidswingback Adrien Rabiot de gevaarlijkste man was bij de wereldkampioen. Eerst werd zijn strakke voorzet door Sommer goed weggewerkt, even later knalde de Juve-middenvelder snoeihard net naast. De Zwitsers haalden zonder kleerscheuren de pauze, Sommer kreeg geen enkel schot binnen het kader te verwerken.

Vijf knotsgekke minuten

Didier Deschamps kon het niet meer aanzien bij rust. Hij schakelde over naar de vertrouwde 4-3-3 door Coman in te brengen voor Lenglet, die geen punten scoorde. Kregen de Fransen dan eindelijk wel vat op Zwitserland? Neen, integendeel. Zuber liep Pavard in de verlegenheid. De Franse rechtsachter beging de strafschopovertreding, maar ervaren man Rodriguez mikte de elfmeter binnen het bereik van Lloris.

De kentering, zo bleek, want in plaats van 0-2 stond het vier minuten later 2-1 voor een tot dan erg matig Frans elftal. Karim Benzema zorgde met twee doelpunten in evenveel minuten voor de totale ommekeer. Eerst rondde hij een passje van Mbappé erg keurig af, daarna was hij er als de kippen bij om in de herneming zijn vierde van het toernooi tegen de netten te koppen.

Venijn in de staart

Zwitserland leek in de touwen te liggen na de driedubbele opdoffer. Frankrijk voerde het tempo op en voetbalde eindelijk vooruit. Het was Paul Pogba, een van de beste Fransen op dit toernooi, die de wedstrijd leek te beslissen met een absoluut pareltje. Vanop een meter of twintig plaatste Pogba, binnenkantje rechts, het leer perfect in de bovenhoek. Toch gaven de Zwitsers zich niet gewonnen, ondanks de 3-1 achterstand. Acht minuten voor tijd kopte Seferovic op aangeven van Mbabu de aansluitingstreffer voorbij Lloris. Nog was het niet voorbij, want in blessuretijd mocht Gavranovic moederziel alleen aanleggen. De invaller liet Lloris kansloos (3-3). Coman knalde met de laatste trap van de reguliere speeltijd op de lat, deze knotsgekke wedstrijd kreeg wat ze verdiende: verlengingen.

De slijtageslag ging onverminderd voort en eiste zijn tol: Karim Benzema ging erbij zitten en moest noodgedwongen naar de kant. Gescoord werd er niet in het extra halfuur, al mikte Pavard een prima mogelijkheid binnen het bereik van Sommer. De grootste kans was nog voor Mbappé, maar hij knalde met krampen tot achter de oren wild naast.

Strafschoppen

In een zenuwslopende strafschoppenreeks werden de eerste negen strafschoppen feilloos omgezet. Het was uitgerekend Mbappé die de beslissende strafschop gestopt zag worden door Sommer. Wat een avond, wat een wedstrijd in Boekarest. De wereldkampioen mocht zijn koffers nemen, Deschamps zal de wind van voren krijgen in de Franse pers. Zwitserland schreef geschiedenis en mag zich opmaken voor de kwartfinale tegen Spanje.