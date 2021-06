Italië bibbert en beeft, maar invallers verlossen Azzurri in verlengingen tegen Oostenrijk

Wat op voorhand werd afgedaan als een walk in the park, werd toch nog een zeer lastige opgave voor Italië. De revelatie van de groepsfase won na verlengingen met 2-1 van Oostenrijk.

Eerste helft

Oostenrijk liet zich niet wegdrukken in het openingskwartier en zorgde zowaar voor het eerste doelgevaar. Sabitzer kon een lage voorzet van Baumgartner niet in doel werken met een hakje en Schlager was te verrast om te profiteren.

De Italianen herstelden het evenwicht via de immer bedrijvige Spinazzola maar zijn schot belandde in het zijnet. Doelman Bachmann moest zich toch ook nog een keertje tonen op een goede kans voor Barella. Met een voetveeg hield hij de Italiaan van een doelpunt.

© photonews

De Italianen kampeerden meer en meer rond de zestien van Oostenrijk maar ze raakten er niet makkelijk door. UIteindelijk kwam het grote gevaar van Immobile. De Italiaanse spits probeerde het vanop afstand en zag zijn mooie poging uiteenspatten op de winkelhaak.

Tweede helft

De tweede helft begon zoals de eerste en opnieuw was er een kans voor Oostenrijk nodig voor de Italianen het heft in handen namen en de bal domineerden. De kans was ditmaal voor Alaba, die vanop zo'n 17 meter een vrije trap mocht nemen en de bal een halve meter over doel mikte.

Even na het uur komt Oostenrijk beter in de partij. Sabitzer ziet een poging nog via het been van Bonucci in corner verdwijnen en even later kan Donnarumma een schot van Arnautovic makkelijk opraken.

Het was slechts uitstel want Arnautovic bracht de Oostenrijkers (even) op voorsprong. Alaba stond op de perfecte plaats om een voorzet richting tweede zone te verlengen waar de onstuimige Arnautovic de bal kon binnenwerken. Spijtig genoeg voor de Oostenrijkers kwam de VAR tussen en bleek Arnautovic buitenspel te staan.

© photonews

Insigne kreeg nog wel een aardige kans maar verkwanselde die helemaal. Verder was het vooral Oostenrijk dat de gevaarlijkste ploeg was. Donnarumma en Bachmann moesten zich in de tweede helft echter weinig onderscheiden en waren er verlengingen nodig om een winnaar aan te duiden.

Verlengingen

De Oostenrijkers hadden een steengoede tweede helft achter de rug maar lieten zich vanaf het startsignaal in de verlengingen wegdrukken door de Italianen.

Dat brak hen al heel snel zuur op want Spinazzola bereikte Chiesa met een afgemeten pass, die maakte knap ruimte voor zichzelf om dan onhoudbaar de bal in doel te trappen.

Nog voor halfweg in de verlengingen maakte Pessina de Oostenrijkers monddood. Hij nam de bal mee van een vallende Belotti, maakte ruimte vor zichzelf en trapte de bal gekruist in doel.

© photonews

Na 105 minuten moesten de Oostenrijkers komen in de verlengingen. Nieuwkomer Schaub had slechts een halve minuut nodig om zich te laten opmerken maar Donnarumma toonde zich met een geweldige parade.

Oostenrijk kwam hoog druk zetten en speelde een soort alles of niets voetbal. Voor Sabitzer was het niets, maar voor Kalajdzic was het 7 minuten voor tijd alles. Hij kwam goed naar de eerste zone bij een corner en kopte de bal fraai binnen.

Maar in die laatste minuten lukte het Oostenrijk niet om nog dichtbij een doelpunt te komen. Italië beefde 115 minuten lang maar stoot uiteindelijk toch door naar de kwartfinale. Te wachten op... de Rode Duivels?