Spanje naar kwartfinale na ongeziene rollercoaster, verlengingen en doelpuntenfestival!

Spanje en Kroatië speelden tegen elkaar in de vijfde achtste finale van het EK. Het leverde een boeiend duel op, waarbij de ommekeer uiteindelijk groot bleek in de wedstrijd. En 120 minuten genieten, dat ook.

De Spanjaarden wilden meteen van wal steken en hadden zo meteen de nodige druk op de Kroatische ketel gezet. Koke en Morata hadden voor een snelle voorsprong kunnen zorgen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

Knullige owngoal

Integendeel zelfs: het was aan de overkant dat werd gescoord, op een wel erg knullige wijze. Pedri met een terugspeelbal, die door Unai Simon erg slecht werd verwerkt: 1-0 voor Kroatië, een donderslag bij heldere hemel.

Het schudde de Spanjaarden wel helemaal wakker. Nog voor de rust leverde dat via Sarabia ook al de gelijkmaker op, meteen ook de ruststand in Kopenhagen: 1-1 en op naar een heerlijke en waanzinnige tweede helft.

Daarin waren de Spanjaarden lange tijd heer en meester tegen de regerend vice-wereldkampioen. Azpilicueta kopte al snel de 1-2 tegen de touwen na mooi voorbereidend werk van Pedri en Torres.

Rollercoaster

Een kwartier voor tijd stond diezelfde Ferran Tores plots helemaal vrij en zo leek de wedstrijd gespeeld. Maar het ondenkbare gebeurde in een gekke slotfase. Orsic kon na een scrimmage met dank aan de doellijntechnologie de 2-3 binnenwerken, Pasalic kopte in de toegevoegde tijd de gelijkmaker tegen de touwen.

En ook in de verlengingen bleef het gewoon kansen en doelpunten regenen. De Kroaten kwamen dichtbij de voorsprong, maar het was Morata die aan de overkant voor de 3-4 zorgde. Nog in de eerste verlenging werd het van dichtbij zelfs 3-5 dankzij Oyarzabal.

Match gespeeld dus? De Kroaten gaven niet op en kwamen via Budimir nog bijna opnieuw in de match, maar de beste krachten waren opgesoupeerd. Spanje hield zo toch stand en maakt zich op voor Frankrjik of Zwitserland in de volgende ronde.