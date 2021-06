Rode kaart voor Matthijs De Ligt nekt Nederland: Tsjechië plaatst zich voor kwartfinales EK

Verrassing van formaat op het EK. Nederland is namelijk uitgeschakeld in de achtste finales van het Europese toernooi. Tsjechië haalde het met 0-1 dankzij een doelpunt van Holes. Nederland moest een half uur met tien man spelen na een rode kaart voor De Ligt.

Nederland probeerde de wedstrijd te controleren in de eerste helft, maar veel kansen kregen ze niet bij elkaar gevoetbald. De meeste dreiging kwam er via Dumfries en Malen, maar Vaclik werd zelden in de problemen gebracht.

De beste kansen waren misschien zelfs voor Tsjechië. Eerst kreeg Soucek een mooie kopkans, maar hij knikte naast. Ook Schick probeerde het eens van ver, maar Stekelenburg stond goed gepositioneerd. 0-0 was zo ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft kregen de Nederlands meteen een uitstekende mogelijkheid via Malen. De aanvaller ging voorbij de Tsjechische defensie, maar toen hij Vaclik nog voorbij wilde gaan, zat de doelman er goed tussen. Geen 1-0 dus voor Nederland.

Rode kaart nekt Nederland

Met nog een half uur te gaan was er een enorme ramp voor Nederland, want Matthijs De Ligt speelde de bal weg met zijn hand om een aanval te voorkomen. De VAR kwam ertussen en De Ligt moest naar de kant met een rode kaart.

Tsjechië rook bloed en zo'n twintig minuten voor het einde van de wedstrijd kwam het land ook verrassend genoeg op voorsprong. Stekelenburg stond in niemandsland bij een vrije trap en zo kreeg Holes een vrije kopkans. De Tsjechische aanvaller had de bal maar binnen te koppen: 0-1.

Het werd nog erger voor Nederland, want in de slotfase legde Schick met zijn vierde doelpunt van het toernooi de 0-2 eindstand vast. Zo is Nederland uitgeschakeld in de achtste finales van het Europees Kampioenschap.