Denemarken verslaat Wales en is de 1ste halve finalist

Wales tegen Denemarken was de 1ste wedstrijd van de 1/8ste finale. Het was de vierde maal dat beide landen tegenover elkaar stonden en nog nooit werd het een gelijkspel. Deze keer ook niet want Denemarken verslaat moeiteloos Wales met 0-4.

1ste helft

Wales nam direct het initiatief. Vooral Bale en Ramsey gingen hun kans maar hun schoten gingen naast of konden weggewerkt worden door de verdediging. Na het eerste kwartier herstelde Denemarken het evenwicht. Tot grote kansen kwamen ze niet maar ze dwongen wel Wales tot driemaal op rij een hoekschop weg te geven.

In de 27ste minuut was het zover. Joakim Maehle (ex-Racing Genk) met de pas naar Kasper Dolberg. Deze met een schot van buiten de grote rechthoek naast Ward en in doel. Zo kwamen de Denen op voorsprong.

Wales kon de rug niet rechten en het waren de Denen die druk bleven zetten. Er kwamen nog kansen via Dolberg en Maehle. Wales verloor nog Connor Roberts omwille van een blessure.

Zo gingen we rusten met een voorsprong voor Denemarken. Wales had de eerste 15 minuten helemaal in handen maar dan kwamen de Denen er bovenop.

2de helft

De tweede helft was nog maar een paar minuten ver en Wales begon te knoeien in de verdediging. De bal kwam bij Dolberg en hem moet je zo een kans niet geven. Zo stond het 0-2 en leek de wedstrijd gespeeld.

Wales probeerde een vuist te maken. De wil was wel degelijk aanwezig maar de Denen speelden op een wolk. Ze kregen twee kleine kansen via Bale met een kopbal naast het doel en Jones met een schot dat werd afgeblokt.

Er werd veel gewisseld in de tweede helft wat het tempo van de wedstrijd niet ten goede kwam. Onder andere Dolberg kreeg na 70 minuten zijn applauswissel. Wales zette nog alles op alles en stond op een zeker moment met vijf in de aanval maar toch was het Denemarken dat nog het gevaarlijkste was. Er waren nog kansen voor Maehle, Braithwaite en Cornelius.

Maehle zag niet alleen zijn wedstrijd bekroond worden met een assist maar ook nog met een doelpunt. Hij werkte enig mooi af met links en besliste de wedstrijd helemaal.

Vlak voor het begin van de toegevoegde tijd kreeg Harry Wilson nog een rode kaart na een smerige overtreding.

Het was de kelk tot op de bodem ledigen voor Wales want in het slot mocht Denemarken nog de 0-4 op het bord zetten via Braithwaite.

Denemarken gaat zo door naar de kwartfinale van het Europees Kampioenschap. Wat een emotionele rollercoaster is dit EK al geweest voor de Denen.