Oekraïne schrijft geschiedenis tegen Zweden dankzij doelpunt in 121ste minuut!

Oekraïne heeft zich als laatste ploeg voor de kwartfinale geplaatst. Na negentig minuten stond het 1-1. In de verlengingen was er amper nog sprake van voetbal, tot nobele onbekende Artem Dovbyk in minuut 121 Oekraïne in de zevende hemel kopte.

Een spektakel à la Spanje-Kroatië of Frankrijk-Zwitserland? Neen, dat werd het niet, maar Zweden en Oekraïne maakten er in de laatste achtste finale een aangenaam kijkstuk van in Glasgow, althans de eerste zeventig minuten.

Na een korte studieronde zette Yaremchuk een prima dubbelpass op met Yarmolenko. De Buffalo mikte de eerste goede kans binnen het bereik van Olsen. Het antwoord van Zweden mocht er zijn: Kulusevski bediende Isak, die net naast trapte. De wisselwerking tussen de Zweedse spitsen was knap om zien.

Oekraïne werd als laatste ploeg opgevist voor de achtste finale, maar kwam iets voor het halfuur op voorsprong tegen de Zweden. Yarmolenko creëerde knap ruimte voor zichzelf en vond met buitenkant links Zinchenko voorbij de tweede paal. De verdediger van Manchester City knalde de botsende bal snoeihard tegen de touwen. Schitterende goal, Oekraïne 0-1 voor. Andriy Yarmolenko was de meest opvallende man in het eerste halfuur. De aanvaller van West Ham loopt de 100 meter in 30 seconden seconden en neemt meer dan eens een loopje met zijn defensieve taak, maar aan de bal blijft hij een lust voor het oog.

De Zweden waren niet aangeslagen en werden door het geluk gediend met de pauze in zicht. Een afgeweken knal van Forsberg liet doelman Bushchan kansloos. Het vierde doelpunt voor de spelmaker van RB Leipzig.

Doelhout spelbreker

Beide ploegen gaven elkaar ook na de pauze geen duimbreed toe. Sydorchuk raakte het doelhout, nauwelijks een minuut later deed Forsberg aan de overzijde hetzelfde, na een snelle counter. Dat het nummer tien van Zweden bulkt van het vertrouwen, toonde hij met nog twintig minuten op de klok. Met enkele vinnige bewegingen zette Forsberg twee verdedigers in de wind, maar de man in vorm zag zijn knal sterven op de dwarsligger.

Gaandeweg overheerste bij beide ploeg de angst om nog een late treffer te slikken. Het tempo ging naar beneden, net als de spektakelwaarde. Voor de vierde keer dit toernooi kregen we verlengingen te zien.

Slijtageslag

Zweden moest na tien minuten in de eerste verlenging met zijn tienen verder: Danielson ging -onvrijwillig- erg zwaar door op de knie van Besebin. Na interventie van de VAR kreeg de Zweedse verdediger een rood karton onder de neus, de pas ingevallen Besebin verliet geblesseerd het veld. Voetballen was er vanaf dan nauwelijks bij. Beide ploegen zaten op hun tandvlees, deze match zou beslist worden met strafschoppen. Of daar leek het toch op, maar het venijn zat in de staart. De strafschoplijstjes waren al lang klaar, maar mochten in de prullemand gegooid worden. Diep in blessuretijd van de tweede verlenging zwiepte ZInchenko het leer nog een keer voor doel, Dovbyk knikte met een historische treffer Oekraïne naar de kwartfinales. In Rome zal de ploeg van Shevchenko de degens kruisen met Engeland.