LIVE Italië-Engeland: Geen Foden, maar wel vijfmansdefensie bij Three Lions

Zondag is het zover: de apotheose. Hét slotakkoord waarna we eindelijk het antwoord weten op de vraag: 'Wie mag zich het beste nationale elftal van Europa noemen?'. In Wembley kijken Engeland en Italië elkaar in de ogen om deze felbegeerde titel in de wacht te slepen.