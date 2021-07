It's going Rome! Italië wint de EK-finale na beklijvende strafschoppenreeks met Donnarumma als held

Italië is Europees kampioen! Na twee minuten was er al een treffer van Shaw. Bonucci maakte gelijk en het werden verlengingen. Daarin werd niet meer gescoord en Italië haalde het in een beklijvende penaltyreeks.

Droomstart voor Engeland! Gareth Southgate begon met een verstevigde defensie en zette drie man achteraan, waardoor zijn flankverdedigers hoog konden oprukken. En daar profiteerde vooral Kieran Trippier van. De rechtsback kreeg alle ruimte van de wereld en zette al na twee minuten de bal perfect voor doel. Luke Shaw scoorde in één tijd. Zijn eerste goal ooit voor The Three Lions. Op wat een moment!

EKqVc9xBYT4GQm5siPdp3Fc-JEOPux6GERTDGPLpSw=w750-h500-p-e7" style="width: 750px; height: 500px;" />

Italië wist zich geen raad met Trippier, die op de rechterflank voor dreiging bleef zorgen. Het werd echter een kansarme eerste helft, waarin de Italianen wel probeerden, maar de tanden stukbeten op de solide defensie van Engeland. Het tempo lag bijzonder hoog, vooral bij de Engelsen.

© photonews

© photonews

Pas het laatste kwartier kwamen de Azzurri er wat door. Maar het bleek een voorbode. Chiesa schoot nipt naast en een poging van Immobile werd afgeblokt. Verratti schoot in de herneming nog op Pickford. Maar Engeland gaf weinig weg. Tussen Stones, Mount en Walker was er amper ruimte te vinden.

En ineens is daar Bonucci

Italië kreeg meer en meer vat op de bal, maar het ging niet zoals in het begin van het toernooi razendsnel via de flanken. Engeland neutraliseerde dat gevaar en de Squadra moest zo beginnen breien. Niet hun sterkste punt en het grote gevaar bleef lang uit. Chiesa één keer, maar Pickford ging goed plat.

© photonews

Een hoekschop moest redding brengen. Verratti kopte via Pickford tegen de paal, maar dan was daar Bonucci om het leer tegen de netten te tikken. En het spelbeeld werd ineens helemaal blauw. Invaller Berardi miste de 2-1 na een schitterende diepe bal van Bonucci.

Italië gelooft in zichzelf en een achterstand bracht hen duidelijk niet uit balans. Engeland was in die tweede helft nergens meer aanvallend. Het werden verlengingen, maar die draaiden op niets uit. In de stafschoppenreeks misten Belotti, Rashford, Sancho, Jorginho en Sacka. Donnarumma kroonde zich tot de held.