Volg LIVE: Chiesa trapt Azzurri op voorsprong, wat kan Spanje nog?

77

Morata lokt een corner uit, al had hij ook wat sneller het doel van Donnarumma kunnen fusilleren



74

Emerson Palmieri dos Santos

Rafael Tolói





70

Koke

Rodri





70

Mikel Oyarzabal

Gerard Moreno





68

Berardi op de voeten van Unai Simon. Immobile had deze misschien wel gemaakt, of had Berardi de bal moeten afgeven?



67

Nu kan Olmo trappen, naast



65

Oyarzabal laat gelijkmaker liggen!

O la la wat zal die Oyarzabal slecht slapen als Spanje er hier uitligt. Koke met een prachtige voorzet voor de speler van Sociedad maar Oyarzabal kopt volledig naast de bal



62

Ferran Torres Garcia

Alvaro Morata





61

Ciro Immobile

Domenico Berardi





60



Doelpunt van Federico Chiesa

De Azzurri openen de score! Een vlijmscherpe counter van Italië vertrekt van bij Donnarumma. Uiteindelijk pikt Chiesa de bal op na een tackle van Laporte. Chiesa maakt ruimte voor zichzelf en krult de bal heerlijk in de verste hoek



58

Oyarzabal vanop afstand. Donnarumma pakt makkelijk



53

Simon moet plat gaan

Het gaat op en af nu. Chiesa probeert ruimte te vinden voor een schot, Simon moet goed plat gaan



52

Busquets met een afstandsschot zowaar! Een half metertje over de kooi van Donnarumma



51

Gele kaart voor Sergio Busquets





50

Di Lorenzo voorkomt aan de tweede paal dat Ferran Torres een uitstekende voorzet van Dani Olmo in doel kan verwerken



48

Immobile snoept de bal af van Laporte maar kan zijn schot niet kadreren



44

Emerson op de lat!



40

Oyarzabal heeft een mooie kruller in gedachten. De bal gaat naast



37

Emerson loopt zich vast, hier zat meer in voor Italië!



34

De Italianen komen nog eens piepen in de 16 van Spanje. Insigne moet iets te veel naar de buitenkant lopen om echt gevaarlijk te zijn



33

Olmo trapt van ver. Zijn schot gaat ver over. Hier zat meer in als hij om zich heen had gekeken



30

Berardi mag zich na een halfuur al opwarmen



25

Donnarumma met de redding!

Donnarumma speelde tegen België een uitstekende partij en dat lijkt hij nu opnieuw over te zullen doen. Olmo kan naar doel trappen vanaf de penaltystip maar de Italiaanse doelman reageert uitstekend en duwt de bal uit de onderhoek



25

Spanje probeert zich richting het Italiaanse doel te tikken , Donnarumma kan zonder enig gevaar onderscheppen



24

Balbezit na een kwart wedstrijd: 30-70 in het voordeel van Spanje



21

Simon (opnieuw) met een flater

Spanje-doelman Simon gaat bijna opnieuw desastreus in de fout. Hij komt veel te ver uit richting een lange bal en moet de bal aan Emerson laten, die opzijlegt richting Barella. Er staan te veel Spaanse verdedigers voor hem om de bal in het lege doel te deponeren



20

De Spanjaarden doen er alles aan om de tegenaanval eruit te halen



18

Simon komt ver uit om de vrije trap onschadelijk te maken



17

Italië komt eens vanonder de druk van Spanje uit. Busquets haalt Barella neer en krijgt een vrije trap tegen



15

Slechte bal van Barella, Ferran Torres ikt mee en dribbelt zich fraai voorbij Jorginho. Zijn schot gaat echter naast



13

Oyarzabal vergeet de bal!

Wat een kans voor Spanje! Oyarzabal staat vrij in de zestien en krijgt een sublieme pass van Pedri. De winger laat de pass te ver van zijn voet springen, weg kans



10

Spanje is voorlopig de ploeg met het overzicht. Busquets voetbalt zoals in zijn hoogdagen bij Barcelona



6

Er zitten duidelijk meer Italianen in het stadion. Er klinkt een fluitconcert wanneer Spanje in balbezit is



4

Een prachtige aanval van Italië eindigt met een bal op de paal van Barella. UIteindelijk ging de vlag toch nog naar boven voor buitenspel



1

Verratti gaat meteen stevig door, zet het de toon voor een potig duel?



1

Italië - Spanje: 0-0







Vooraf

Bij Italië vervangt Emerson de geblesseerde Spinazzola tegenover de wedstrijd tegen de Rode Duivels. Luis Enrique heeft wat meer ingegrepen. Morata blijft verrassend op de bank, net als Sarabia en Pau Torres. Op hun plek komen Oayarzabal, Daniel Olmo en Eric Garcia .