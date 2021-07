Sorry Duivels, maar de Squadra verdiende het: België ligt eruit

We gaan er geen doekjes om winden: Italië gaat verdiend naar de halve finales van het EK ten koste van België. De Squadra Azzurri maakte al enorm veel indruk en tegen de Rode Duivels was dat niet anders. Hun beweeglijke combinatiespel bracht de mankementen in het spel van België aan het licht.

Had u nu echt gedacht dat Kevin De Bruyne niet ging spelen? Nee, in het Basecamp in Tubeke was iedereen er al heel de week van overtuigd dat Roberto Martinez mist spoot. Eden Hazard, dat was quasi onmogelijk met een spierblessure en zijn recent blessureverleden. Maar KDB? Alle middelen werden aangewend om de 'beste middenvelder ter wereld' aan de aftrap te brengen.

Vertonghen: verkeerde keuze

Lionel Messi zou onder soortgelijke omstandigheden ook spelen. CR7 idem. En ja, KDB mag intussen zonder schroom samen met die mannen genoemd worden. Maar Roberto Martinez koos niet om Carrasco of Mertens in de plaats van Eden te zetten. Naast de kracht van Big Rom zette de bondscoach Jérémy 'vroemvroem' Doku in de ploeg. Kracht en snelheid aan een moordende versnelling gekoppeld. Dat moest Chiellini en Bonucci toch in de problemen brengen? Hmmm...

© photonews

De Bruyne en Lukaku hadden een paar heel aardige schoten in petto, maar Donnarumma da's niet veel minder dan Courtois hoor. De Belgen moesten na die kansen ineens wel gaan verdedigen. Zonder problemen leek het wel, maar dan kwam daar toch dat schoonheidsfoutje. Vertonghen wou uitvoetballen in plaats van de bal weg te trappen en dat doe je beter niet met Barella in de buurt. Die joeg de bal hard voorbij Courtois: 0-1.

© photonews

En wat later spleet de Rode Zee voor Insigne. Alderweireld en Vermaelen lieten hem veel te makkelijk trappen en de bal zoefde voorbij de uitgestrekte armen van Courtois. De aanvallers van Italië zakten laag in en kwamen dreigen met de bal aan de voet. Niemand pikte hen op voor ze aan de zestien waren. Da's vragen om problemen...

Doku te snel

Maar even voor rust deed Doku waar hij voor op het veld stond: de oudere verdediging in de problemen brengen. De Lorenzo kon hem uiteraard ook niet bijhouden en het kleine duwtje was genoeg voor een strafschop. Lukaku kweet zich probleemloos van dat karweitje. Dat hadden de Duivels meer moeten doen dan elke keer Lukaku te proberen aanspelen met hoge ballen. Het moest over de grond gebeuren, niet in de lucht.

© photonews

Italië bracht met hun beweeglijkheid de Duivels zwaar in de problemen. Insigne liet Meunier afzien, Spinazzola deed hetzelfde met Hazard. Er lag te veel ruimte op de flanken en in de rug van het middenveld. Doku was de gevaarlijkste man bij de Belgen. De jongste van de hoop, maar ook de virielste.

Het was zo'n avond waar niks ging zoals het hoorde. De Bruyne bood Lukaku de gelijkmaker aan, maar Spinazolla redde met zijn kont. Chadli kwam erin, deed één goeie actie en moest er een minuut later weer uit met een spierblessure. Doku deed alles wat hij kon, maar het was net niet.

Maar het was vooral Italië dat het meer verdiende. Soms moet je kunnen zeggen dat je verloren hebt van een betere ploeg. En dat was dit Italië. Fris en fruitig noemt men zoiets wel eens. Wel, dat is de juiste beschrijving voor wat Roberto Mancini heeft gemixt. Het zal nu wel niemand meer verbazen moesten ze op 11 juli op Wembley staan.