Wordt België - Italië het duel tussen Romelu Lukaku en Ciro Immobile?

Een absolute kraker in de kwartfinale van het EK: België tegen Italië. Beide ploegen maakten vooral in de poulefase indruk en overleefden een lastige achtste finale. Welke ploeg trekt er vrijdag in München aan het langste eind?

België gehavend

Als België op oorlogssterkte is, heeft het zeker een goede kans tegen Italië, maar het is de vraag of dit vrijdag het geval is. In de achtste finale tegen Portugal (1-0 zege) vielen namelijk Eden Hazard en Kevin De Bruyne geblesseerd uit. Het is zeer de vraag of zij het duel met Italië gaan halen en hoe fit ze zijn? Vooral het gemis van De Bruyne zal enorm zijn.. Tegen Denemarken zorgde hij met een goal en assist voor de ommekeer en tegen Finland was de sterspeler van Man City opnieuw belangrijk met een assist.

Italië beschikt daarentegen over alle belangrijke spelers. Giorgio Chiellini is het enige vraagteken, maar Francesco Acerbi vervangt hem sinds de tweede poulewedstrijd met verve. Italië incasseerde net als België pas één tegentreffer en had het alleen tegen Oostenrijk in de tweede helft lastig. De overige wedstrijden werden overtuigend gewonnen. Is België het volgende slachtoffer?

Ciro Immobile vs Romelu Lukaku

Lange tijd was er veel discussie over de spitspositie bij Italië, want geen van de aanvallers presteerden, maar dit EK bewijst Ciro Immobile de nummer één spits te zijn. Tegen Turkije en Zwitserland scoorde de topschutter van Lazio Roma namelijk. In het laatste groepsduel tegen Wales kreeg Immobile rust en tegen Oostenrijk was hij heel dichtbij een nieuwe treffer; zijn inzet belandde toen op de lat. Bewijst de spits weer zijn waarde?

Of wordt het toch Romelu Lukaku die de show steelt? De topspits van de Belgen is net als Immobile dit EK in bloedvorm, want hij scoorde zelfs al drie keer. In tegenstelling tot Eden Hazard en Kevin De Bruyne is de aanvaller van Italië topfit en zal veel van zijn vorm afhangen. Bovendien kent hij de verdedigers van Italië heel goed, want Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi en Spinazzola spelen net als Lukaku in de Serie A. Wie maakt vrijdag om 21:00 uur het verschil: Lukaku of Immobile?

