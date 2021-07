It's coming home? Engeland zet EK-ambities nog wat kracht bij met demonstratie tegen Oekraïne

Engeland had geen kind aan Oekraïne in de kwartfinale op het EK voetbal. The Three Lions werden geen strobreed in de weg gelegd door Oekraïne, dat enkel in de eerste helft deels gelijke tred kon houden.

Eerste helft De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de Engelsen, die voor het eerst dit EK niet in het eigen Wembley speelden. Sterling kwam van de linkerflank naar binnen gedribbeld en gaf een uitstekende pass in de rug van de defensie van Oekräine richting de inlopende Kane. Die schoof het openingsdoelpunt via de borst van Bushchan in doel. Na een mager begin van het EK, lijkt Kane helemaal vertrokken te zijn. EK17SnRywntELfmCCTdv7GZy=w750-h500-p-e7" style="width: 750px; height: 500px;" /> Oekraïne probeerde tegengas te geven via Yaremchuk. De aanvaller van AA Gent kon een pass onderscheppen en rukte op richting het Engelse doel. Stones dreef Yaremchuk naar buiten maar kon niet voorkomen dat er toch nog een schot kwam. Pickford kon uiteindelijk nog relatief makkelijk redding brengen. De Engelsen, met Jadon Sancho in de basis, waren tevreden met de 1-0 en leken niet overdreven op zoek te gaan naar een dubbele voorsprong. Een kanonskogel van Declan Rice was nog het grootste gevaar van de eerste helft maar Buschchan pareerde met de platte hand. Tweede helft Een kopie van de eerste helft in het tweede akkoord van deze kwartfinale. Een vrije trap vond het hoofd van Harry Maguire, die mooi binnenkopte. Na 48 minuten stond Engeland zo al 0-2 voor in Rome. EKpw0FI19utvAbWiTHNsGhz1TAA=w750-h500-p-e7" style="width: 750px; height: 500px;" /> Een moment van onoplettendheid is genoeg voor de Engelsen om te scoren want enkele minuten na de 0-2 kreeg Luke Shaw de ruimte om een voorzet te trappen vanop de linkerflank. Kapitein Harry Kane kopte ongehinderd door de benen van Bushchan in doel. © photonews Even later liet de Oekraïense doelman zich wel fraai zien. Kane dacht een hattrick te scoren met een vluchtschot van aan de rand van de 16 maar Buschchan pareerde de bal uit zijn doel. Jammer genoeg voor de doelman kwam er uit de daaropvolgende corner wel een doelpunt. Henderson kopte aan de eerste zone de bal in doel, zijn eerste doelpunt voor Engeland na meer dan 60 caps. Southgate voerde meteen enkele wissels in en gaf Calvert-Lewin en Bellingham wat speelminuten. De wedstrijd werd door de Engelsen rustig uitgespeeld, samen met enkele "Olé's" die van de tribune rolden bij elke pass van de Engelsen.