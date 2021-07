Maehle helpt Denemarken met weergaloze assist aan ticket voor halve finale

Het Deense verhaal is nog niet uitgeschreven op Euro 2020. Tegen de Tsjechen zorgden Delaney en Dolberg -met dank aan Maehle- in de eerste helft voor een dubbele voorsprong, na de koffie milderde Schick al snel. Tsjechië ging met man en macht vergeefs op zoek naar de gelijkmaker en moet inpakken.

Denemarken legde in de vorige ronde Wales vlotjes over de knie en ging tegen Tsjechië op dat elan verder. Bij de eerste hoekschop hadden de Tsjechen Thomas Delaney compleet uit het oog verloren. De ploegmaat van Axel Witsel knikte de bal onhoudbaar in doel: 0-1, een droomstart voor Denemarken.

Schick toonde zich met een persoonlijke actie, maar zat voor het overige stevig in de knip bij Kjaer en co. De Tsjechen gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar het bleef toch vooral opletten voor de Deense tegenaanvallen. Damsgaard probeerde het eens overhoeks, maar Vaclik ging goed plat.

Klasseflits Maehle

Met de pauze in zicht achtte Joakim Maehle de tijd rijp om zich voor het eerst te tonen. De ex-speler van RC Genk liep Coufal in de verlegenheid en zwierde het leer buitenkant voet enig mooi voor doel. Dolberg werkte stijlvol af: 0-2, de Tsjechen nog voor de koffie tegen het canvas geslagen door elf energieke Denen.

Tsjechen startte met een portie verse moed aan de tweede helft. De bij de rust ingevallen Krmencik en Barak zorgden voor de verwittigingen, maar de derde keer was het wél raak voor de Tsjechen. Coufal zwiepte voor, Patrik Schick legde nummer vijf van het toernooi proper in de benedenhoek. Tsjechië had haar levenslijn al snel te pakken. In zijn kenmerkende bonkige stijl bezorgde Krmencik de Deense defensie heel wat kopzorgen.

Tsjechië ging vol op zoek naar de gelijkmaker en drukte de Denen steeds verder achteruit. Toch waren de Denen tot twee keer toe erg dicht bij een verlossende derde treffer, maar Vaclik redde fraai op pogingen van invaller Poulsen en Maehle.

De moegestreden Denen kwamen het Tsjechische slotoffensief zonder kleerscheuren door en schreven zo een nieuw hoofdstuk bij aan hun speciale Euro 2020-verhaal. In de halve finale zal Denemarken het opnemen tegen de winnaar van Engeland-Oekraïne. Voor de moedige Tsjechen zit het toernooi erop.