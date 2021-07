Spanje wint na strafschoppen tegen tien moedige Zwitsers en ijzersterke Sommer

Spanje is de eerste halvefinalist op het EK. Na een vroeg eigen doelpunt knokten de Zwitsers zicht terug in de wedstrijd. Na negentig minuten stond het 1-1, waarna Yann Sommer Zwitserland door de verlengingen loodste. In de strafschoppenreeks kroop Spanje door het oog van de naald.

Spanje legde van bij het eerste fluitsignaal haar wil op. Zwitserland oogde vermoeid na de epische strijd tegen Frankrijk en was al vlug op achtervolgen aangewezen. Een (matig genomen) hoekschop belandde voor de linkervoet van Jordi Alba, die zijn knal via de onfortuinlijke Zakaria in doel zag vliegen. Eigen doelpunt nummer tien van dit EK was een feit, onwaarschijnlijk toch. Niet veel later kregen de Zwitsers nog een domper te verwerken: Embolo, een van de smaakmakers, tastte naar de hamstrings en moest noodgedwongen naar de kant.

La Roja nam vrede met het rustige meesterschap, maar doelgevaar was schaars in de eerste helft. Koke probeerde het met een niet onaardige vrije trap, Azpilicueta kopte nog eens pal op Sommer. Zijn collega Unai Simon keek aan de overzijde werkloos toe. Met een krappe voorsprong en zeventig procent balbezit trokken Luis Enrique en co tevreden naar de kleedkamers.

Spanje laat zich ringeloren

Veel zat er niet meer in de brandstoftank, maar Zwitserland verzette de bakens in de openingsfase van de tweede helft. Vooral via enkele hoekschoppen zorgden de Zwitsers voor doelgevaar. Shaqiri ging vergeefs op zoek naar een olympisch doelpunt, Zakaria was met een kopbal dan weer erg dicht bij een gelijkmaker na een uitdraaiende corner van Rodriguez.

Na een nieuwe verwittiging van Zuber was Spanje nog steeds niet wakker geschud. Achterin gingen Torres en Laporte aan het klungelen. Freuler nam het leer maar wat graag mee, Shaqiri nam het geschenkje dankbaar in ontvangst: 1-1, alles te herdoen voor de Spanjaarden. Met nog een kwartier op de klok moest Freuler gaan douchen. Akkoord, het was een stevige charge, maar een rood karton was wel een erg zwaar verdict. Spanje voerde de forcing, maar de Zwitsers sleepten verlengingen uit de brand.

Sommer houdt Zwitserland recht

In de eerste verlenging miste Moreno tot twee keer toe een dot van een kans. Eerst devieerde de Villarreal-spits de bal onbegrijpelijk naast, daarna had Sommer een prima parade in huis. Een afgeweken schot van Dani Olmo verdween centimeters naast het Zwitserse doel. Zwitserland geraakte in de verlengingen niet meer onder de Spaanse ontknelling uit, maar plooien deden de moedige Zwitsers niet. Ook Oyarzabal kon uitblinker Yann Sommer niet verschalken. Net als tegen de Fransen sleepte Zwitserland strafschoppen uit de brand.

Busquets maakte het Spaanse penaltytrauma meteen wat groter door tegen de paal te schieten, al miste ook Schär voor de Zwitsers. Rodri, nota bene ingevallen om een elfmeter te trappen, zorgde voor een tweede Spaanse misser. Het spektakel ging maar voort, want ook Akanji mikte op Unai Simon. Nadat Vargas over doel knalde, was het Oyarzabal die Spanje dan toch naar de halve finale knalde.