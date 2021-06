Wederom beresterke Lukaku stuwt Duivels naar eerste winst tegen mak Rusland (en toch zijn er zorgen)

Zonder al de grote vorm te etaleren hebben de Rode Duivels gedaan wat ze moesten doen: hun eerste wedstrijd winnen. Dat onder leiding van een indrukwekkende Romelu Lukaku, die de hele ploeg op zijn brede schouders nam. Maar er zijn ook zorgen. Om Jan Vertonghen en vooral Timothy Castagne.

Ja, we kunnen even zonder Eden Hazard en Kevin De Bruyne, want we hebben Romelu Lukaku. Elke keer kan hij ons weer verbazen met de stappen die hij blijft zetten. Tegen Rusland was hij gewoon alomtegenwoordig. Leider, spelverdeler, bliksemafleider, pivot en afwerker in één!

Indrukwekkende Romelu

Zijn eerste kans die hij op dit EK kreeg aangeboden, nadat een voorzet van Mertens afweek, was meteen bingo. Draaien en in de verste hoek binnenleggen. Geen buitenspel volgens de nieuwe regels, want de bal kwam van een Russische verdediger en er begon dus een nieuwe fase. "Chris, ik zie je graag", riep hij naar de camera, voor zijn ploegmaat Christian Eriksen - die eerder op de dag in elkaar stuikte en gereanimeerd diende te worden.

© photonews

Maar hij nam heel de ploeg bij de hand. Aanwijzingen geven, mensen op hun plaats zetten, even een uitbrander geven als hij het nodig vond... De Bruyne en Hazard hun rol gewoon op zijn eentje overnemend. Rusland wou het spel niet maken en loerde op een foutje van de Duivels... dat niet kwam. Verdedigend paste het goed in elkaar. Martinez had eerder verrassend gekozen voor Boyata in het midden van de driemansverdediging, maar die rechtvaardigde dat met zijn prestatie.

© photonews

Meunier maakte er 2-0 van nadat een voorzet van Hazard weer slecht werd weggewerkt. De eerste wisselspeler die ooit een goal maakte nadat op een EK nadat hij er in de eerste helft inkwam. Kalme Duivels, slechte Russen. Daar moet je nooit schrik van hebben. Dendoncker en Tielemans speelden in een zetel voor die verdediging. Ze werden amper onder druk gezet. De tweede helft kwam Rusland iets meer opzetten, maar zonder voor al te veel nervositeit of problemen te zorgen.

Kleerscheuren

Het ergste is dat we er niet zonder kleerscheuren afkomen. Castagne zijn toernooi lijkt voorbij als hij een oogkasbreuk heeft opgelopen. En er zijn ook grote zorgen om Jan Vertonghen, die een flinke tik tegen de enkel kreeg. Meunier zette Lukaku nog alleen voor Shunin, met het gekende resultaat: 3-0. Wat een spits hebben we toch!

Roberto Martinez liet Eden Hazard, Vermaelen en Praet ook minuten maken. Alles om de ploeg fit te houden, nu er weer wat gevallen zijn bijgekomen. Nu mag het ook wel stoppen. Job done, terug naar Tubeke en toch wel wat wonden likken. Hopelijk komt er straks goed nieuws over Eden, Jan, Kevin, Axel en Timothy.