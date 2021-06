De eerste stap naar eeuwige roem voor onze Duivels: met welke verdediging start Martinez?

Drie jaar hebben we er op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. De streep van De Bruyne tegen Brazilië en de schitterende counter tegen Japan. Allemaal onvergetelijke momenten die we hopelijk nu opnieuw mogelijk beleven.

Belgie is de betere ploeg

De totale marktwaarde van de Rode Duivels bedraagt 670 miljoen, terwijl dit ‘slechts; 192 miljoen euro is bij Rusland. Op papier zijn we alvast sterker! Maar helaas moeten we veel van onze sterkhouders missen. Witsel en De Bruyne zijn nog steeds geblesseerd en ook Eden Hazard mist matchritme.

Toch hebben we nog voldoende kwaliteit. Het duo Dendoncker – Tielemans draaide heel goed in de oefenwedstrijd tegen Kroatië. Op de linkerflank zal Martinez wellicht rekenen op Carrasco en Thorgan Hazard. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Griekenland was er ook tussen hen een prima wisselwerking. Het resulteerde zelfs in een doelpunt. In de verdediging verwachten we het trio Vertonghen, Alderweireld en Denayer. Die laatste speelde een prima wedstrijd tegen de Kroaten.

Bij de Russen is het vooral oppassen voor Golovin en Dzyuba. Die laatste is de absolute ster van Rusland. Hij scoorde 29 doelpunten in 50 interlands. De verdediging is hun zwakste punt. Ze moeten namelijk vooral rekenen op verdedigers die actief zijn in de Russische competitie.

Interessante voetbalweddenschappen

De Belgen zouden de afwezigen vlot moeten kunnen opvangen. Tegen de Kroaten konden we maar liefst vijftien schoten op doel en tien corners voorleggen. Rusland is een stuk minder sterk dan Kroatië. Toch geeft betFIRST je nog steeds 1,74 keer je inzet wanneer de Rode Duivels aan het langste eind trekken.

De laatste wedstrijden heeft Big Rom laten zien in bloedvorm te zitten. De bal bijhouden, snelheid, duelkracht – hij heeft het allemaal! Ondanks de zwakke defensie, geeft betFIRST je odds van 2,30 als Romelu Lukaku de netten laat trillen tegen Rusland.