Christian Eriksen zakt in elkaar en moet op veld gereanimeerd worden, totale ontreddering bij Denen en Finnen ...

De eerste wedstrijd in groep B tussen Finland en Denemarken is even totaal niet belangrijk. Totale ontreddering maakt de Finnen en Denen meester.

In minuut 43 zakte Christian Eriksen plots zonder enige aanleiding in elkaar. Alle Denen kwamen meteen rond hem staan en de paniek was totaal. Meer dan tien minuten lang werd de speler gereanimeerd, terwijl de Deense ploegmaats rond hem stonden en de Finnen ontredderd afdropen. Hopelijk valt de situatie met Eriksen enigszins mee. We houden u verder op de hoogte van zodra we meer nieuws hebben ...