Kalvin Phillips charmeert op zijn eerste groot toernooi en leidt Engeland voorbij onmondig Kroatië

Engeland had nog nooit zijn eerste EK-groepsmatch gewonnen. Kroatië had nog nooit zijn eerste wedstrijd op een EK verloren. En wat werd het dus? Jawel, een zege voor de Engelsen. De wedstrijd op zich was weinig memorabel. Wie wel charmeerde, was Kalvin Phillips.

Engels bondscoach Gareth Southgate maakte enkele opmerkelijke keuzes: de rechtsvoetige Trippier startte op de linksachter en ook Foden en Sterling konden rekenen op een basisplek. Mddenvelder Kalvin Phillips stond eveneens aan de aftrap. De gretige speler van Leeds was vaak de man die de boel aanjaagde. Engeland begon de partij aan tweehonderd kilometer per uur.

Foden raakt het doelhout

Engeland belegerde het Kroatische doel in de eerste twintig minuten. Bij inworpen lieten de Kroaten zich wel een paar keer in de eerste periode verrassen. Het gevaarlijkst werd dat toen Foden naar zijn linker kapte en kon aanleggen. Zijn plaatsbal strandde op de paal. Enkele minuten nadien nam Phillips een afvallende bal op de slof, Livaković keerde zijn schot.

In de volgende veertig minuten was het doelgevaar veel schaarser. Het tempo ging veel lager liggen, de Kroaten konden zich beter instellen op de speelwijze van Engeland en kwamen af en toe eens piepen. Zonder te dreigen weliswaar, maar het was wel een heel ander spelbeeld.

Sterling breekt de ban

Ook na de pauze kabbelde de match aan hetzelfde lage tempo verder, tot Phillips dan toch weer zijn verantwoordelijkheid nam met een heerlijk steekpassje. Sterling deed waar hij het zo vaak moeilijk mee heeft: afwerken. Vijf minuten later had de score al verdubbeld kunnen worden. Voorzet van Mount van op links, Kane dook op aan de tweede paal, maar raakte de bal onzuiver en kwam ook in aanraking met die paal.

Een overigens bleek acterende Kane kon wel voort. Kroatië kwam met nog 25 minuten op de klok dan toch eindelijk aan zijn eerste en enige kans. Rebić legde aan van in de zestien, maar kraakte zijn schot. Gevaarlijker dan dat werd het niet. Net als in de oefeninterland tegen de Rode Duivels was het toch de grote vraag: hoe gaat dit Kroatië aan een doelpunt geraken?

Geen 2-0

Engeland had dat nog wel gekund, maar Sterling vergat een tweede keer te scoren: hij trapte van dichtbij over nadat Mings met het hoofd teruglegde. Zonder erg, want dat ene doelpunt volstond voor de drie punten. Altijd mooi meegenomen als je aan een EK kan beginnen met een zege en ook bij Engeland kunnen ze nu hierover meespreken.

