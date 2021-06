Zakelijk Frankrijk wint clash met Duitsland na eigen doelpunt Mats Hummels

Frankrijk haalde het dinsdagavond met het kleinste verschil van Duitsland. Het was Mats Hummels die met een own goal voor het enige doelpunt van de avond zorgen. De ploeg van Joachim Löw ging verwoed op zoek naar de gelijkmaker, maar de ervaren Fransen trokken de drie punten over de streep.

Geen volle tribunes in München. 'Amper' 16.000 toeschouwers waren bevoorrechte getuigen van de eerste clash op dit EK, tussen de regerend wereldkampioen en die van 2014. Zij zagen hoe Duitsland het balbezit opeiste, Frankrijk wachtte geduldig af en gaf geen krimp in balverlies. Pogba en Mbappé zorgden voor de waarschuwingen bij de wereldkampioen, maar na twintig minuten kregen de Fransen hulp uit onverwachte hoek. Pogba zag op links de mee opgerukte Hernandez. De Franse linksachter bracht het leer hard en strak voor doel, Mats Hummels verschalkte met een knullige deviatie Manuel Neuer: 1-0. Uitgerekend Hummels, de man die door Joachim Löw werd opgevist in aanloop naar dit EK. In een genietbare, maar kansarme eerste helft bleef Duitsland ook na de achterstand comfortabel aan de bal, al bleven ze het moeilijk hebben met gaten te vinden in de stugge Franse defensie. Gündogan probeerde vlak voor de pauze, maar het gekraakt schot van de middenvelder van Manchester City vloog voorbij de tweede paal. Pogba verdeelt Vijf minuten na de koffie konden de boeken ei zo na toe. Pogba stuurde met buitenkant rechts Rabiot op afzondering. De Franse middenvelder besloot oog in oog met Neuer op de paal, tot grote ergernis van de volledig vrijstaande Griezmann. De reactie van Duitsland mocht gezien worden. Gosens vond Gnabry, maar diens volley belandde op het dak van het doel van Lloris. Duitsland bleef vol op zoek gaan naar de gelijkmaker, maar miste een echte spits van wereldklasse om de Franse defensie te verontrusten. Aan werkkracht geen gebrek, maar het ontbrak Müller en co aan een coup de génie. Twee afgekeurde goals En laat net dat Frankrijk in overvloed in huis hebben. Iets wat Mbappé halverwege de tweede helft andermaal bewees. De PSG-aanvaller hield drie Duitsers aan de praat en verschalkte Neuer met een bekeken schotje, via de binnenkant van de paal. Helaas voor de Fransen ging het feestje niet door, Mbappé bevond zich in buitenspel, Duitsland was nog niet dood. Frankrijk vond het welletjes en trok een blauwe muur op. Mbappé, Griezmann... Allemaal stroopten ze de mouwen op. De Fransen zagen in de slotfase na een snelle tegenstoot voor de tweede keer vanavond een doelpunt, dit keer van Benzema, afgekeurd worden. De ploeg van Didier Deschamps hijst zich dankzij deze krappe overwinning naast Portugal aan de leiding in de groep des doods. De Fransen deden het in hun gekende stijl: zakelijk, zonder franjes. En dat zal Didier Deschamps ongetwijfeld worst wezen.