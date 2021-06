Portugal kruipt door het oog van de naald en raakt pas in de slotfase voorbij Hongarije

Portugal heeft gedaan wat het moest doen in groep F. De Portugezen hadden het niet onder de markt tegen Hongarije, maar in het slot vonden ze wel de weg naar het doel via Guerreiro en Cristiano Ronaldo (2x).

Portugal begon uitstekend aan de partij en het doel was duidelijk om de score snel te openen. Diogo Jota kreeg meteen een enorme kans, maar hij kreeg zijn bal niet voorbij Gulacsi. De vleugelspeler had de bal misschien beter meegegeven met Ronaldo, want de sterspeler had zo oog in oog met de Hongaarse doelman kunnen staan.

De Portugezen bleven de betere ploeg, maar echt grote kansen kwamen er niet. Er was vooral dreiging via Jota en Bernardo Silva, maar de Portugese flankaanvallers kregen de bal niet tegen de netten. Hongarije kreeg in de eerste helft dan weer één kans via Szalai, maar de Hongaarse spits kopte de bal in de handen van Rui Patricio.

Net voor de rust kreeg Portugal nog een uitstekende mogelijkheid om de score te openen. Bruno Fernandes bracht de bal goed voor, maar Cristiano Ronaldo slaagde er nog in om de bal van dichtbij over het doel van Gulacsi te trappen. 0-0 was zo dus meteen de ruststand.

Tweede helft

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft. Portugal zocht naar het openingsdoelpunt, maar het was allemaal te traag om de defensie van Hongarije te ontgrendelen. Het waren zelfs de Hongaren die op op voorsprong leken te komen, maar het doelpunt van Schön werd terecht afgekeurd door buitenspel.

Zo'n vijf minuten voor het einde van de wedstrijd lukte het dan toch voor Portugal. Bruno Fernandes gaf de bal goed diep tot bij Rafa, die de bal in één tijd voor bracht. Guerreiro kwam de bal en via Orban ging het schot van de Portugese verdediger tegen de netten: 0-1.

Cristiano Ronaldo doet het dan toch

De ban was gebroken bij de Hongaren en het ging ineens snel. Orban haalde Rafa neer in de zestien en zo kreeg Ronaldo de kans om toch te scoren vandaag. De Portugese superster liet zo'n kans niet liggen en dus stond de 0-2 op het bord.

Daar bleef het niet bij, want enkele minuten later legde Ronaldo zijn tweede van de avond nog binnen. Na een mooie combinatie met Rafa kwam de bal bij de speler van Juventus en hij omspeelde Gulacsi om daarna de 0-3 binnen te duwen.

0-3 werd meteen ook de eindstand. Zo heeft Portugal een goede zaak gedaan en zullen ze reikhalzend uitkijken naar het duel tussen Duitsland en Frankrijk van later deze avond. Komend weekend neemt Portugal het op tegen Duitsland en krijgen de Hongaren een nieuwe kans om te stunten tegen Frankrijk.