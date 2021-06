Nederland naar eerste overwinning op EK na rollercoaster in waanzinnige tweede helft tegen Oekraïne

Nederland en Oekraïne hebben misschien wel de leukste wedstrijd van dit EK tot dusver gespeeld. In een weergaloze tweede helft was het een echte rollercoaster van emoties.

Dat het bij de rust nog 0-0 was? Dat was eigenlijk een mirakel. Dumfries miste een opgelegde kopkans, ook de Jong had eigenlijk moeten scoren en Wijnaldum, Depay en co botsten meermaals op een sterk keepende Bushchan.

Na de pauze werd alles goedgemaakt voor die eerste helft zonder doelpunten, al hadden de Nederlanders het eigenlijk in die eerste 45 minuten al moeten afgemaakt hebben. Het was Wijnaldum die in een rebound eindelijk voor de 1-0 zorgde.

Oranje greep de match helemaal in handen en maakte hem ogenschijnlijk ook dood, doordat Weghorst snel de 2-0 tegen de touwen wist te koppen. De match leek dood te gaan bloeden, Oekraïne kon niet meteen een vuist maken.

Rollercoaster

En toen ging het heel snel: in vijf dolle minuten kwamen de Oekraïners plots helemaal opnieuw in de wedstrijd. Eerst een weergaloze trap van Yarmolenko, daarna een heerlijk geplaatste kopbal van Yaremchuk: 2-2.

Er zat misschien zelfs meer in, zou je even gedacht hebben. Tot Dumfries uiteindelijk zijn misser van de eerste helft goedmaakte en het winnende doelpunt wist te maken. 3-2, een prima start voor Nederland. Oekraïne weet wat het moet doen tegen Oostenrijk.