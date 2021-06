Twee heerlijke Oostenrijkse voorzetten slaan Noord-Macedonisch Pandev-sprookje aan diggelen

In groep C openden Oostenrijk en Noord-Macedonië tegen elkaar de debatten. Met ook nog Nederland en Oekraïne in de groep konden beide ploegen maar beter proberen winnen met oog op de volgende ronde. Het werd een nagelbijter.

Oostenrijk was de favoriet, voor Noord-Macedonië is het al heel bijzonder dat ze op het EK aanwezig zijn. En dat is natuurlijk wel een andere manier van aan een toernooi beginnen. Zonder al te veel stress, met veel goesting. Het leverde in de beginfase ook meteen wat halve kansjes op voor de Noord-Macedoniërs in een vrij evenwichtig wedstrijdbegin. Oostenrijk had het balbezit, maar deed daar aanvankelijk niet al te veel mee. Toch kwamen er een aantal verwittigingen. Oostenrijk snel op voorsprong Na een dik kwartier was het dan raak: heerlijke crossbal vanop links van Sabitzer, aan de tweede paal ook erg knap binnengewerkt door rechtsachter Stefan Lainer. En Oostenrijk zo dus snel op rozen, zou je gaan denken. Meer ruimte? Meer kansen? Niets van dat alles. Integendeel: Noord-Macedonië toonde zich een waardige en leuke debutant. En Goran Pandev maakte zijn sprookje snel waar, door nog voor het halfuur voor de gelijkmaker te zorgen. Sprookje Pandev uitgewist Met dank ook wel een beetje aan de Oostenrijkse doelman Bachmann, die een bal zomaar losliet. En in de aanloop naar de goal schoten twee Oostenrijkers de bal ook tegen elkaar aan: comedy capers, maar daar maalde Pandev uiteraard niet om. Het was meteen ook de ruststand en ook na de pauze bakten de Oostenrijkers er aanvankelijk weinig van. Tot Alaba een kwartier voor tijd met een uitgemeten voorzet uitpakte en zo Gregoritsch aan de eerste paal de 2-1 kon binnentikken. In de slotfase zorgde Arnautovic nog voor de overdreven 3-1. Het leverde een nuttige en belangrijke driepunter op voor Oostenrijk, al mag ook de verliezer met opgeheven hoofd naar huis.