Ploegmaat Romelu Lukaku schenkt Slovakije tweede EK-zege ooit tegen tien Polen

Slovakije heeft toch voor een kleine verrassing gezorgd. Het land speelt nog maar zijn tweede EK en in 2016 wisten ze enkel van Rusland te winnen. Maar in hun eerste groepsmatch van dit EK versloegen ze meteen Polen, dat toch sterker geacht werd. Polen speelde wel een halfuur met tien.

Wie dacht dat Slowakije een hapje ging worden voor Polen kwam bijzonder bedrogen uit. De Polen begonnen wel goed en hadden heel de wedstrijd onder controle, maar konden geen echte doelkansen afdwingen. En het was opletten voor de Slovaakse tegenaanvallen, want daar zat wel snee op.

Lewandowski in de tang

Vooral Duda en Mak maakten het de Poolse verdedigers moeilijk met hun dribbels, telkens vanop rechts. Het was ook Robert Mak die de score opende. Met heel wat geluk bij de afwerking, dat wel. Maar al wat eraan vooraf ging, was gewoon schitterend. Józwiak en Bereszynski werden vlotjes het bos ingestuurd en via de paal en de onfortuinlijke doelman Szczesny ging de bal in doel. De snelste own goal in de EK-geschiedenis: na 18 minuten.

Polen rekende uiteraard op topschutter en wereldspits Lewandowski, maar die kreeg geen centimeter ruimte. Als de bal op de flank was knepen backs Pekarik en Hubocan helemaal naar binnen om dubbele dekking te verzorgen op de levensgevaarlijke Bayern-spits. Zielinski probeerde, maar was ongelukkig in zijn acties.

Polen met tien en betaalt cash

Er werd het één en ander bijgesteld tijdens de rust en twee minuten na de pauze hing de gelijkmaker tegen de netten. Rybus legde de bal achteruit en Linetty devieerde de bal naar de verste paal buiten bereik van doelman Dubravka. Linetty kreeg even later nog een tweede kans, maar die bal schoot hij binnen bereik van de keeper.

Polen moest nog een halfuur met tien verder nadat Krychowiak zijn tweede geel oppikte. Slovakije profiteerde heel snel van de numerieke meerderheid. Na een stilstaande fase viel de bal voor de voet van Skriniar en de ploegmaat van Romelu Lukaku - hij speelde wel slechts drie matchen - rondde af als een volleerde spits.

De rode kaart had dus grote gevolgen voor Polen, dat op weg leek naar de 2-1. Ze kregen ook nog de beste kansen, maar Bednarek, Swiderski en Puchacz misten. Slovakije zou zich zo vrijdag voor de eerste keer voor een volgende ronde kunnen kwalificeren als ze een goed resultaat halen tegen Zweden. Afhankelijk van wat Spanje en Zweden straks doen uiteraard.