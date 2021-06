Geen wereldpartij, wel een werelddoelpunt in EK-duel tussen Schotland en Tsjechië

Op het EK is de eerste wedstrijd van de dag al achter de rug. Dat leverde een duidelijke overwinning op voor Tsjechië, met dank aan onder meer een werelddoelpunt.

Neen, Schotland - Tsjechië was niet de beste wedstrijd van dit EK. Zeker de eerste helft was een absolute sof te noemen. Veel duelkracht, veel goede wil, maar weinig echte kansen en zo ook bijna werkloze doelmannen.

Het leek wat gek, in een groep met Engeland en Kroatië. Wil je doorgaan, dan is op een punt spelen in zo'n eerste wedstrijd met oog op eventueel beste derde worden ook al geen goed idee. Maar beide ploegen lieten zich niet verleiden en bleven vanuit de strakke organisatie acteren.

© photonews

Robertson liet zich vanop de linkerkant een paar keer zien, maar het was aan de overkant dat Schick een voorzet vanop rechts tegen de touwen wist te koppen. 1-0, meteen ook de ruststand in een matige partij toch wel.

Diezelfde Schick wist op enig mooie wijze van ongeveer aan de middenlijn in een tijd een perfecte lob voorbij Marshall te werken. Tien minuten voor tijd hield Marshall hem zelfs nog van een hattrick tegen een strijdend Schotland.

2-0

De Schotten waren niet goed genoeg om echt aanspraak te maken op puntengewin. Al deden ze wel meer dan hun best. Hendry zag een bal op de lat uit elkaar spatten, een paar keer was er ook een afgeweken bal hier of daar.

Het zat ze niet mee in het eigen Hamden Park, maar echt uitgespeelde acties kwamen er zelden tegen een makkelijk verdedigend Tsjechië. De Tsjechen doen een prima zaak met oog op de volgende ronde, dat wel.