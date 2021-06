Stug Zweden kraakt maar barst niet tegen dominant Spanje (0-0)

Spanje beet maandagavond 90 minuten de tanden stuk op een stug verdedigend Zweden. La Roja was van begin tot eind heer en meester, maar puurde vooral in het laatste halfuur te weinig doelgevaar uit het vele balbezit. In de slotfase werd Gerard Moreno ei zo na de held, maar Olsen redde zijn kopbal.

In het bloedhete Sevilla grepen de Spanjaarden Zweden onmiddellijk bij de keel. Pedri, de jongste Spanjaard ooit op een EK, strooide kwistig met de passjes. Op het kwartier redde Olsen fraai op een botsende kopbal van Dani Olmo. Atletico-middenvelder Koke probeerde het tot twee keer toe, maar zijn vizier stond niet goed afgericht.

Spanje bleef heer en meester in de eerste helft, de arme Zweden liepen achter een ongrijpbare bal. Ter illustratie: na 45 minuten spelen had Spanje liefst 79% balbezit. Vijf minuten voor pauze kreeg Spanje nog wat hulp van de Zweden. Danielsson schatte een bal compleet verkeerd in, waardoor Alvaro Morata oog in oog met doelman Olsen mocht aanleggen. De spits van Juventus legde het leer onbegrijpelijk aan de verkeerde kant van de paal.

Berg zorgt bijna voor sensatie

En Zweden? Die waren al lang blij als ze eens onder de Spaanse druk uit konden voetballen. Toch kwamen zij het dichtst bij de openingstreffer vlak voor de pauze. Berg stuurde spitsbroeder Isak diep. De ranke aanvaller bleef kalm, troefde Laporte af en knalde voorbij Simon, maar via een deviatie van Llorente belandde de pegel op de paal.

Ook na de koffie ging het potje eenrichtingsvoetbal onverminderd voort. Morata, die niet goed in de wedstrijd zat, mikte andermaal naast. Aan de overzijde ploeterde Alexander Isak -wat een sterke spits- zich doorheen een viertal Spaanse verdedigers, aan de tweede paal was Berg te verrast om de bal in doel te leggen. Voor de tweede keer lieten de Zweden het na om op een diefje op voorsprong te komen.

Moreno ei zo na matchwinnaar

Spanje bleef geduldig op zoek gaan naar de verlossende openingstreffer, maar het gebrei kon de stilaan moegestreden Zweden nauwelijks verontrusten. Luis Enrique gooide met Alcantara, Moreno, Oyarzabal en Sarabia een blik frisse krachten in de strijd, maar veel leverde dat niet op.

In de slotfase was invaller Gerard Moreno dan toch nog erg dicht bij de winnende treffer na een knappe voorzet van Sarabia. Doelman Olsen redde de kopbal van de Villarreal-spits met een beenreflex.

Zo eindigde voor het eerst op dit EK een wedstrijd opveen brilscore. Spanje verdiende de zege op basis van het veldoverwicht, maar Luis Enrique moet zich toch zorgen maken over de kansarme tweede helft. Voor Zweden is dit felbevochten en onverhoopte punt een opsteker van jewelste.