Inspiratieloos Engeland bijt tanden stuk op onverzettelijke Schotten

In een viriele maar faire pot voetbal heeft Schotland vrijdagavond Engeland in bedwang kunnen houden. The Three Lions waren de dominante ploeg, maar speelden inspiratieloos. Schotland kwam tot twee keer toe erg dicht bij een verrassende treffer, maar vierde het punt als een overwinning.

Een kletsnat Wembley: Britser kon het decor niet zijn voor de clash tussen Engeland en Schotland. Na vijf seconden plantte Schotland-spits Dykes de knie (al dan niet bewust) op de heup van Shaw: de toon was meteen gezet.

Na een vroege waarschuwing door Adams nam Engeland het heft in handen. John Stones zette met een snoeiharde kopbal dat overwicht bijna om in een vroeg doelpunt, maar de paal verhinderde dat. Ook Mason Mount stak de neus aan het venster.

Pickford houdt Engeland recht

Het was wachten op de 1-0, maar Engeland zakte snel weg na de veelbelovende openingsfase. Het surplus aan kwaliteit bij de Engelsen was groot, maar de Schotten compenseerden dat met enorm veel overgave en een strakke organisatie in balverlies. Op het halfuur sloegen ze Wembley ei zo na met verstomming. Een hoge voorzet van Tierney werd door O'Donnell perfect op de slof genomen, Pickford pakte uit met een fantastische save.

Het moet gestormd hebben in de Engelse kleedkamer, want de ploeg van Gareth Southgate begon furieus aan de tweede helft. Mason Mount testte al snel de vuisten van Marshall, niet veel later besloot de mee opgerukte James over. Schotland kreunde onder de druk, maar kwam iets voorbij het uur net als in de eerste helft erg dicht bij een treffer. Dykes, die zijn brood bij QPR verdient, reageerde bij geharrewar in de Engelse zestien meter het snelst en knalde richting bovenhoek. Pickford was verslagen, maar Reece James redde het leer voor de lijn.

Gareth Southgate gooide met Grealish en Rashford (voor een bleke Harry Kane) vers offensief bloed in de strijd, Schotland zat bij het ingaan van het slotkwartier stilaan op het tandvlees. Wie een Engels slotoffensief verwachtte, was eraan voor de moeite. De wedstrijd bloedde dood, Schotland vierde het punt als was het een overwinning.