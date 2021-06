Tsjechië nagenoeg zeker van kwalificatie na potig gelijkspel tegen vice-wereldkampioen Kroatië

Na een verlies tegen England, kon Kroatië op de tweede speeldag maar best punten pakken tegen Tsjechië. Maar na een zeer matig duel werd de buit verdeeld tussen de twee landen.

Mak Kroatië

Kroatië mag dan wel vice-wereldkampioen zijn, hun spel was in de eerste helft niet om over naar huis te schrijven. Tsjechië, dat nog een puntje nodig had om zich te kwalificeren, nam het balbezit en verticale spel voor zich.

Lovren helpt Tsjechië een handje (en een elleboogje)

Het veldoverwicht van Tsjechië liet zich maar moeilijk opmerken in doelkansen. Doelman Livakovic moest zich maar zelden onderscheiden. Op het halfuur besloot Lovren de Tsjechen een handje te helpen door zijn elleboog op de neus van Schick te planten in een kopbalduel.

De Tsjechische goalgetter bleef op de grond liggen met een bloedneus waarna de VAR scheidsrechter Cello Grande naar de monitor riep. Het oordeel van de Spaanse ref was hard: penalty. Schick, nog steeds met een halve bloedneus, zette zich achter de bal en maakte zijn derde doelpunt van het toernooi.

Perisic redt de meubelen

De meest aanwezige Kroatische speler in de eerste helft was Ivan Perisic. De ex-speler van Roeselare en Club Brugge verstuurde enkele goede voorzetten van de rechterflank en was ook de enige Kroaat die tussen de palen kon trappen. Zijn schot was evenwel te zwak (en te centraal) om Vaclik te bedreigen.

Na een fout op het middenveld zag Kramaric dat Perisic wel wat ruimte had op de linkerflank. De winger ging het strafschopgebied in, kapte zich vrij voor zijn rechtervoet en knalde de bal perfect in de verste hoek: 1-1.

Tegenvallend slot

Het niveau van het voetbal was in de eerste helft al niet je dat, na de 1-1 viel het opnieuw helemaal stil. Beide ploegen probeerden vooral te voorkomen dat de ander niet in de zestien kon komen, wat het spel regelmatig deed stilvallen.

Het laatste halfuur had niet veel meer om het lijf. Beide landen kregen nog één schietkans maar besloten langs beide kanten hoog over. Vooral de Tsjechen konden vieren met dit puntje want met 4 op 6 zijn ze nagenoeg zeker van de volgende ronde. Kroatië moet winnen tegen Schotland op de laatste speeldag.