Nederland groepswinnaar na eenvoudige zege tegen teleurstellend Oostenrijk

Nederland heeft zich dankzij een eenvoudige 2-0 zege tegen Oostenrijk verzekerd van de achtste finales. Depay zette Oranje met een strafschop al vroeg op rozen, iets voorbij het uur bezorgde Dumfries met zijn tweede doelpunt van het toernooi zekerheid. De Oostenrijkers boden te weinig weerwerk.

In een met 16 000 fans gevulde Johan Cruijff ArenA begonnen Nederland en Oostenrijk, allebei al drie punten op zak, enthousiast aan de partij. Oranje kreeg na tien minuten zowaar hulp uit onverwachte hoek. David Alaba,de meest ervaren speler van Oostenrijk, kwam net te laat en ging in de hoek van de zestien meter vol op de voet van Dumfries staan. Memphis knalde de elfmeter feilloos in de benedenhoek: 1-0.

Nederland bleef ook na die vroege openingstreffer de dominante ploeg. Alaba -alweer hij- verkeek zich op een verre inworp van Dumfries, deze keer mikte Depay in het zijnet. Vlak voor de pauze was Oranje nog twee keer erg dicht bij een verlossende tweede treffer. Wijnaldum zag zijn plaatsbal afgeblokt worden, net daarvoor miste Depay een unieke mogelijkheid na knap voorbereidend werk van Van Aanholt en Weghorst. En Oostenrijk? Zij maakten niets klaar in de eerste helft. De wilde knal van Hinteregger was wat dat betreft symptomatisch.

Alweer Dumfries

Ook na de pauze lieten de Oostenrijkers allerminst een grootse indruk na. Oranje behield zonder geweldig te spelen eenvoudig de controle over de partij. Op het uur was het ei zo na voor een tweede keer raak. De Vrij kopte na een hoekschop binnen het bereik van Bachmann, de herneming van De Ligt hobbelde via een carambole nipt naast.

Enkele minuten later was het wél raak. De pas ingevallen Malen werd door Depay door de buitenspelval geloodst. De aalvlugge spits legde onzelfzuchtig breed naar zijn PSV-collega Dumfries, die zijn tweede doelpunt van het toernooi maar binnen te duwen had.

De vlotte zege van Nederland kwam daarna geen seconde in het gedrang, daarvoor speelden de Oostenrijkers veel te matig. Eén keer werd het warm, maar de klutsbal van Kalajdzic ging net naast het doel van Stekelenburg, die heel de wedstrijd werkloos toekeek. Alaba probeerde het in de slotfase vanuit de tweede lijn, maar zijn dwarrelende bal ging maar net voorbij de veste winkelhaak.

Dankzij de zes op zes is Nederland sowieso groepswinnaar. Oostenrijk moet aanstaande maandag in een rechtstreeks duel met Oekraïne strijden voor plaats twee in deze poule. Voor Noord-Macedonië zit het toernooi er na maandag onherroepelijk op.