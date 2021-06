LIVE: Spanje - Polen, dit zijn de opstellingen!

90+1

Enkel de extra tijd nog!



90

Gele kaart voor Robert Lewandowski





88

De tijd begint te dringen. Komt er nog iets?



87

Alvaro Morata

Mikel Oyarzabal





85

Jakub Moder

Karol Linetty





85

Jan Bednarek

Pawel Dawidowicz





84

Wat missen Morata, Torres en co hier? Dit trapt ons grootmoeder erin op een goede dag.



81

Schotje van Rodri, maar geen probleem voor de Poolse goalie.



81

Gele kaart voor Pau Torres





79

Het gaat wat op en af, maar echt indrukwekkend is het allemaal niet meer. Wie kan hier nog de ban breken?



76

Is de tijd aan het dringen? Ja. Voor wie? Voor iedereen.



74

De dijken breken in Wetteren. Absolute waanzinnige beelden! Ohja, er is ook nog voetbal.



71

De zondvloed in Wetteren, de hitte in Sevilla. Het maakt het werken er niet makkelijker op. Is er al alcohol gevloeid? Misschien.



68

Halfweg de tweede helft. Spanje gaat stilaan op zoek naar de winning goal, met ook wat hoekschoppen tot gevolg.



68

Koke

Pablo Sarabia





68

Gerard Moreno

Fabián Ruiz Peña





68

Karol Świderski

Przemyslaw Frankowski





64

Het gaat nu echt goed op en neer.



61

Daniel Olmo

Ferran Torres Garcia





60

Jozwiak krijgt een gele kaart voor een niet-bestaande fout. "Pedri raken is altijd geel. Hij is beschermd erfgoed", wordt ons hier ingefluisterd door Spanjekenner Roger C.



59

Gele kaart voor Kamil Jóźwiak





58

Gerard Moreno mist de strafschop. Morata mist in de herneming ook op zondige wijze naast!



57

Gele kaart voor Jakub Moder





57



Penalty voor Spanje





57

Op het been van Moreno gaan staan: VAR komt tussen, penalty!



57

Krijgen we een penalty voor Spanje? De VAR is het aan het nakijken...





55

Mateusz Klich

Kacper Kozlowski





55

En meteen aan de overkant! Het wordt nog een spannende wedstrijd. Ga dan maar eens op kroegentocht in Wetteren.



54



Doelpunt van Robert Lewandowski (Kamil Jóźwiak)





54

We zaten een beetje te wachten op iets om te gebeuren ... Lewandowski maakt er 1-1 van. Of komt de VAR nog tussen?



50

Matige start van de tweede helft.



46

De bal rolt opnieuw in Sevilla.



45+20

Meteen rusten: 1-0 voor Spanje in Sevilla!



45

Aan de overkant bijna Moreno! In het zijnet!



43

Het zit de Polen ook niet mee. Eerst een heerlijke knal op de paal van Swiderski, in de herneming Lewandowski op de doelman.



41

We kabbelen richting rust. Krijgen we nog wat voor de koffie?



37

Ook de Polen dringen eens aan, maar veel zoden brengt dat niet aan de dijk.



36

Gele kaart voor Mateusz Klich





34

Moreno met de trap, net naast de kooi van Szczesny!



33

Foutje op Olmo, interessante plek voor een vrije trap.



30

In Sevilla schijnt de zon, in Wetteren is het donder en bliksem momenteel. Een bizar pigment.



27

Het leek echt buitenspel, maar blijkbaar dus toch niet.



26

Alvora Morata op een voorzet van Gerard Moreno. Buitenspel, maar de VAR komt tussen en laat het doelpunt wél tellen.



25



Doelpunt van Alvaro Morata (Gerard Moreno)





23

Halfweg de tweede helft. Het mag stilaan wat meer zijn ...



19

Rodri met de kans, maar hij trapt naast de bal! Aan de overkant probeert Lewandowski zich vruchteloos door te zetten.



16

Gerard Moreno Balaguero probeert er nog iets uit te halen, maar via een Pool in corner. Die levert niks op.



13

Een Spaans schot gaat naast de paal.



11

Veel middenveldspel nu. Het is wachten op iemand die de boel gaat openbreken.



7

Daar zijn de Polen! Klich met een poeier, mar de bal valt op het dak van het doel.



5

Potig begin met enkele fouten, maar nog geen kansen.



2

Meteen een heet standje in de Spaanse rechthoek. Scheids en VAR geven geen elfmeter in ieder geval.



1

De bal rolt in Sevilla.



1

Spanje - Polen: 0-0





20:57

Bericht vanuit Wetteren: Marisa is er klaar voor. En u? Laat het ons weten in de reacties.



20:57

Daar zijn de volksliederen. Wij zijn er klaar voor, we hopen van u hetzelfde.



20:51

Stoomt Spanje nu wél door tegen Polen? Volg de match bij ons LIVE en op de voet!