Lewandowski dompelt Spanje in crisisje, zelfs vanop de stip lukt het niet

Voor Spanje en Polen is het alle hens aan dek op speeldag 2 van hun groepsfase op het EK. En dat leverde een boeiend treffen op in Sevilla.

Spanje had op zijn openingswedstrijd gelijkgespeeld tegen Zweden, terwijl Polen verrassend had verloren van Slowakije. Voor beide ploegen was het dan ook alle hens aan dek op speeldag 2 om de kansen op de volgende ronde te vergroten.

De Spanjaarden deden het nog steeds zonder Busquets, al was hij wel negatief getest op corona ondertussen. Wie had gehoopt op een flitsende en superaanvallende wedstrijd? Die kwam in eerste instantie bedrogen uit.

VAR van belang

Iets voor het halfuur was het dan toch raak: Morata kon een ingesneden pas tegen de touwen tikken. De lijnrechter vlagde in eerste instantie nog af, maar de VAR kwam tussen: 1-0 voor de Spanjaarden en zo moesten de Polen komen.

Dat leverde een aantal kansen op, waarbij vooral Swiderski zich liet gelden. Een keertje net over, een keertje op de paal - Lewandowski had daar in de herneming meer mee moeten doen. 1-0 aan de rust op die manier.

Lewandowski ook

De Polen zochten ook na de rust de voetballende oplossing, maar de 1-1 kwam uiteindelijk een beetje uit de lucht gevallen. Wie anders dan Lewandowski kon een voorzet tegen de touwen koppen? Het signaal voor Spanje om opnieuw vol te gaan.

Het leverde op het uur al een elfmeter op na een nieuwe tussenkomst van de VAR, maar die werd op de paal gemikt. Daarna probeerden de Spanjaarden nog wel, maar een winning doelpunt kwam er uiteindelijk niet meer van.