Wales doet reuzenzaak richting volgende ronde, desolaat Turkije blijft puntenloos achter

Turkije en Wales moesten naar het warme Bakoe voor hun tweede wedstrijd in groep A op dit EK voetbal. En het was stilaan toch alle hens aan dek, met de nodige stress tot gevolg.

Wales had op de openingsspeeldag een punt gepakt tegen Zwitserland, met dank onder meer aan een goede doelman Ward. Turkije van zijn kant was kansloos tegen Italië, maar wilde gewoon winnen van Wales én Zwitserland op weg naar de volgende ronde.

Dan zou het wel uit een ander vaatje moeten gaan tappen dan tegen Italië en dat zou - zeker voor de pauze - allerminst gebeuren. Integendeel zelfs: het was bijwijlen niet om aan te zien. Ward moest nauwelijks ingrijpen, Cakir moest dat wel een paar keer doen.

Ramsey doet het

En dan was er nog Ramsey, die eerst een dot van een kans oog in oog met Cakir enorm hoog over schoot. De verwittiging kwam bij de Turken in ieder geval niet aan, want wat later kon Bale Ramsey opnieuw helemaal vrij voor doel krijgen.

© photonews

© photonews

Deze keer aarzelde de Welshman niet en zo legde hij de 0-1 tegen de touwen op beheerste wijze. Het was meteen ook de ruststand. Turkije moest iets verzinnen en kwam verschroeiend uit de kleedkamers, maar tot meer dan een grote kans van Yilmaz kwamen ze eigenlijk niet.

Strafschopgedoe

Aan de overkant kreeg Bale dé kans om via de stip de 0-2 te maken na een fout van Celik op hem, maar hij trapte de bal loeihard over. Daarna stoorde hij wel heel goed, maar zag hij dat ook niet tot een beloning komen.

De Turken van hun kant probeerden de bal wel wat te monopoliseren, maar indruk maken zat er niet in. En zo begint het voor een van de outsiders vooraf al ferm te nijpen om nog de volgende ronde te gaan halen zelfs. De 0-2 in de slotminuut van Roberts maakt de opdracht tegen Zwitserland al bijzonder lastig: winnen en liefst met héél veel goals verschil. Wales zit zo goed als zeker in de achtste finales.