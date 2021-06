Duivels hebben own goal nodig om Fins gewapend beton te slopen

Respect Finland! Naar hun mogelijkheden hebben ze het de Rode Duivels heel moeilijk gemaakt. Er was zelfs een heel ongelukkige own goal nodig om hun 'game plan' in het water te doen vallen. Maar bij de Rode Duivels ontbrak er toch de nodige creativiteit om zo'n dubbele muur af te breken.

Vijf verdedigers en drie verdedigende middenvelders, daar geraak je zelfs met al je sterren op het veld niet zomaar voorbij. Pukki en Pohjanpalo stonden daar vooraan bij de Finnen ook gewoon moest er eens sporadisch iets uit de kast vallen, maar echt op scoren en aanvallen was het spel van Finland niet gericht. Een gelijkspelletje en zo bij de derde besten van de groepsfases geraken.

Doku bedrijvigste, De Bruyne zoekende naar openingen

Roberto Martinez had zijn snelheidsduivel Doku aan de aftrap gebracht en zette zelfs Trossard in steun. Toch eens proberen of die het ook niet kan als wingback. Tegen Finland kan je je dat permitteren, moet de bondscoach gedacht hebben. Maar zelfs met al dat aanvallend geweld (Lukaku, De Bruyne, Hazard en Chadli waren er ook nog) bleef dat Finse metselwerk het houden.

© photonews

't Speelveld was maar 68 op 55 meter groot. Behalve Courtois stonden de 21 acteurs quasi constant op de helft van Finland. Dat noemen ze dan een belegering. Wel eentje met weinig resultaat, want een projectiel in de zestien kregen de Duivels maar zeldzaam. En als er bij toeval eentje door de grondtroepen geraakte, was er nog ergens een achtergebleven gast van de mijnontruimingsdienst die het ding onschadelijk maakte.

© photonews

De Bruyne probeerde zijn ploegmaats te bereiken, maar Lukaku was omringd door drie verdedigers. KDB bleef zoeken, maar de Finnen bleven zijn voorzetten afbreken. Over Witsel moeten we ons geen zorgen maken, die deed zijn ding. Hazard ook, maar de eerste de beste trap tegen zijn enkel deed hem weer grimassen. De bondscoach keek bezorgd toe.

Maar hij kon door. Oef! Maar wat was dat toch allemaal? Niemand die eens van van verder wou trappen. Het zat potdicht! Eens proberen zou niemand geschaad hebben. De bondscoach had Benteke in de verdediging kunnen gezet hebben en er zou nog niks Fins doorgeraakt zijn.

Na een fantastische pass van KDB leek Lukaku zijn derde gemaakt te hebben, maar de VAR stak er een stokje voor. Zo'n avond waar niks meezit... Of toch wel. Toen Vermaelen naar doel kopte en het doelhout raakte, kwam doelman Hradecky ongelukkig tussen en duwde het leer in eigen doel. Pijnlijk, want hij had 'Man van de Match' kunnen worden met zijn reddingen.

© photonews

Uiteindelijk pikte Lukaku toch nog zijn begeerd doelpuntje mee. Daarmee blijft hij in de race om de topschutterstitel. Weer dezelfde combinatie als bij het afgekeurd doelpunt: De Bruyne die hem vond en Big Rom die van zijn verdediger afrolde en vernietigend uithaalde. Niks aan te doen. Maar of deze prestatie iedereen zal geruststellen, betwijfelen we.