Italië op spaarstand richting groepswinst na 1-0 zege tegen mak Wales, dat ook mee doorstoot naar achtste finale

Italië heeft zich na een matige wedstrijd tegen Wales verzekerd van groepswinst in groep A. Ze wonnen op de laatste speeldag met 1-0 van Wales en halen zo 9 op 9.

Roberto Mancini wijzigde zijn elftal op maar liefst 8 plaatsen in vergelijking met de 3-0 winst tegen Zwitserland. Enkel Donnarumma, Bonucci en en Jorginho mochten blijven staan van de bondscoach. Wales had nog een punt nodig om de tweede plaats helemaal veilig te stellen maar was met 4 punten al zeker van een plaats in de volgende ronde.

Gezapige eerste helft

Italië domineerde het spel in Rome maar zonder echt gevaarlijk te zijn. Wales kwam er niet echt aan te pas in de eerste helft. Belotti kreeg een uitstekende kans maar trapte voorlangs. Dat deed ook Bernardeschi een kwartiertje later.

© photonews

Vijf minuten voor de rust kwam Italië dan toch op voorsprong, niet toevallig uit een stilstaande fase. Verratti dropte een vrije trap aan de eerste zone, waar Atalanta-middenvelder Pessina uitstekend kon verlengen en de bal aan de tweede paal in doel deponeerde.

Wales maakt het zichzelf extra lastig

Hetzelfde spelbeeld in het eerste kwartier van de tweede helft. Een vrije trap van Bernardeschi spat uiteen op de paal maar verder is het doelgevaar schaars. Aan de overkant kon Ramsey niet profiteren van een zeldzaam foutje bij de Italianen.

Even voor het uur maken de Welshmannen het zichzelf extra lastig na een rode kaart voor Ampadu. De jonge verdediger komt veel te laat en plant zijn voet op de enkel van Bernardeschi. Scheidsrechter Hategan had alles goed gezien en was onverbiddelijk voor Ampadu.

© photonews

Met een mannetje meer kregen de Italianen nog goede kansen via Belotti en Emerson maar scoren konden ze niet. Bale trapte zelfs nog bijna de gelijkmaker binnen maar de Welshe superster mikte zijn volley hoog over.

Na tal van wissels kwam het tempo niet meer terug in de wedstrijd. Mancini besloot zelfs om doelman Donnarumma naar de kant te halen voor Sirigu.

Italië stoot zo als groepswinnaar van groep A probleemloos door naar de achtste finale. Wales gaat als tweede mee door met 4 punten. Zwitserland zal hoogstwaarschijnlijk als een van de beste derdes ook mee naar de volgende ronde gaan met 4 punten. Turkije, de teleurstelling van het EK voor velen, blijft troosteloos en puntenloos achter.