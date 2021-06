Kroaten en Modric laten eindelijk ware gelaat zien, drama voor Schotten in Glasgow

Zowel Schotland als Kroatië wisten wat ze moesten doen op Hampden Park in Glasgow: winnen om op vier punten te komen en zo de volgende ronde te bereiken. En dus wat het uitkijken naar wie het zou halen.

De Schotten begonnen het beste aan de partij in de eerste tien minuten, maar de Kroaten kwamen beter in de wedstrijd en via Vlasic was de eerste de beste kans eigenlijk meteen goed voor de 1-0 voor de Kroaten in Glasgow.

Zenuwslopend

Schotland leek er daarna niets meer van te bakken, het kwaliteitsverschil was daarvoor eigenlijk iets te groot. En toch werd het vlak voor rust met een schot uit de tweede lijn plots toch nog 1-1, waardoor beide landen virtueel opnieuw uitgeschakeld waren.

© photonews

Na de pauze was het dan vervolgens aan Modric om met een show te komen en zo het verschil te gaan maken. Eerst waren er al enkele heerlijke pasjes richting Gvardiol en co, maar kon de Schotse doelman de boel nog spannend houden.

Modric

Dan maar zelf prinsheerlijk uithalen met buitenkant rechts, dacht Modric. En zo geschiedde. Wat leter maakte Perisic er met een extra doelpunt zelfs nog 3-1 van en zo wisten de Schotten meteen dat het einde verhaal was.

Door de overwinning met twee doelpunten verschil en drie gemaakte goals is Kroatië zelfs nog tweede geworden in de groep, waardoor de Tsjechen nog op de derde plaats eindigden en mogelijk een tegenstander van de Rode Duivels worden.