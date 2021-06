Nederland wint na lastige openingsfase eenvoudig van Noord-Macedonië

Nederland overtuigde in de derde groepswinst niet tegen Noord-Macedonië, maar ging al bij al eenvoudig met de zege aan de haal. Depay en Wijnaldum (2x) legden nog voor het uur de wedstrijd in een beslissende plooi. De afscheidnemende Goran Pandev kreeg een open doekje van alle aanwezigen.

Noord-Macedonië, al uitgeschakeld, en Nederland, zeker van groepswinst, speelden vrank en vrij. Vooral Nederland speelde in de openingsfase te slordig, Noord-Macedonië kon profiteren. Pandev bediende Trickovski (ex-Club Brugge), die koelbloedig afwerkte. Helaas stond Trickovski, die net als Pandev zijn laatste interland speelde, een schoenpunt buitenspel.

En Noord-Macedonië had het geluk echt niet aan haar zijde. Halfweg de eerste periode devieerde Pandev het leer tot bij Trajkovski, die staalhard op de binnenkant van de paal knalde.

Nederland wel meteen raak

Het is een eeuwenoude voetbalwijsheid... als je de kansen niet benut, krijg je het deksel op de neus. De ref floot niet na een vermeende overtreding van Blind op Pandev en een handvol seconden later lag het leer aan de overkant in de touwen. Prima counter, knappe combinatie tussen spitsbroers Malen-Depay, koelbloedig afgewerkt door de kersverse Barcelona-speler.

Niet veel later bediende Malen zijn PSV-collega Dumfries. In tegenstelling tot de voorbije twee wedstrijden liet de flankspeler een niet te missen kans onbenut.

4-3-3

Frank de Boer bracht bij rust Timber en Berghuis in de ploeg en schakelde om naar een 4-3-3. Het was Berghuis die een hoekschop op het hoofd van De Ligt schilderde. De verdediger van Juventus deed alles goed, maar zag zijn kopbal van de lijn gekeerd worden door een verdediger. Een minuut later was het wel raak. Een klaarkijkende Depay vond Wijnaldum voor doel, die makkelijk kon binnenduwen: 0-2.

Nog voor het uur was de wedstrijd helemaal gespeeld. Met een schitterende deviatie zonderde Malen Depay alleen voor doel af. Dimitrievski redde fraai op Depays lage schuiver, maar in de herneming kon de goed gevolgde Wijnaldum zijn derde treffer van het EK binnenduwen. De veer was helemaal gebroken bij Noord-Macedonië, Wijnaldum miste de kans om zijn hattrick te vervolmaken. De pas ingevallen Weghorst knalde op aangeven van De Jong op de dwarsligger.

Open doekje Pandev

Noord-Macedonië bakte er na een sterke openingsfase niets meer van. De debutant zat door haar beste krachten heen, maar zorgde halfweg de tweede periode voor een ontroerend moment, toen Goran Pandev naar de kant gehaald werd gehaald. Zijn ploegmaats trakteerden een tot tranen toe bewogen Pandev op een erehaag, terwijl hij een open doekje kreeg van alle aanwezigen in de Johan Cruijff ArenA. Na 122 interlands houdt de aanvoerder van Noord-Macedonië het voor bekeken als international.

Nederland had het de eerste helft knap lastig met Noord-Macedonië, maar mag zich na deze ruime zege met een perfect rapport opmaken voor de achtste finales. Noord-Macedonië moet het EK verlaten zonder punten, maar met opgeheven hoofd.