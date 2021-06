Oostenrijk wint met het kleinste verschil van Oekraïne en is gekwalificeerd voor de volgende ronde, Oekraïne moet bang afwachten

Oostenrijk heeft zich geplaatst voor de volgende ronde op het EK. De Oostenrijkers haalden het met 0-1 dankzij een doelpunt van Baumgartner. Oekraïne eindigt op de derde plaats en is nog niet zeker van de volgende ronde.

Oostenrijk had er in het begin van de wedstrijd zin in, want ze gingen al snel op zoek naar het openingsdoelpunt. Arnautovic, Dragovic en Sabitzer kregen goede kansen, maar Bushchan liet zich niet verrassen.

Na 20 minuten was het dan toch raak voor Oostenrijk. Alaba had een goede hoekschop in huis en Baumgartner had de bal maar onder Bushchan binnen te duwen. 0-1 voor de Oostenrijkers en dus een probleem voor Oekraïne.

Oostenrijk bleef jagen en vooral Arnautovic kreeg nog enkele uitstekende kansen op de 0-2. Hij stond twee keer oog in oog met Bushchan, maar hij legde de bal telkens naast. 0-1 was zo ook de ruststand.

Tweede helft

Oekraïne moest in de tweede helft dus absoluut op zoek naar een doelpunt, maar veel kansen kregen ze niet bij elkaar gevoetbald. De beste kans voor Oekraïne kwam er in het absolute slot via Yaremchuk, maar de aanvaller van KAA Gent legde de bal net naast.

Het bleef 0-1 en zo is Oostenrijk als tweede ploeg in de groep geplaatst voor de volgende ronde. Oekraïne eindigt op de derde plaats en het is nog niet duidelijk of het land kan doorgaan als één van de beste derdes. Oekraïne moet dus nog enkele dagen bang afwachten.