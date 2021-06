Lewandowski druipt af ondanks twee goals, Zweden groepswinnaar dankzij goal in slotfase

Zweden eindigt de groepsfase als winnaar. De Zweden wonnen van Polen dankzij een doelpunt van invaller Claesson. Robert Lewandowski tekende present, al miste hij ook één keer onbegrijpelijk. Hij trok de stand met twee doelpunten nog gelijk, maar dat volstond niet.

Beter kan je een wedstrijd niet aanvatten... Na anderhalve minuut viel de bal voor de voet van Forsberg aan de rand van de zestien. Hij liep naar links en schoot onhoudbaar in de verste hoek. En als we iets van de Zweden geleerd hebben dit toernooi: verdedigen kunnen ze.

Onbegrijpelijke misser Lewandowski

Al had Polen wel altijd op gelijke hoogte moeten komen. Wereldspits Lewandowski kreeg twee kopkansen, maar kopte twee keer op de lat in dezelfde fase. Vooral die tweede, op nauwelijks twee meter van doel, was quasi onmisbaar, zeker voor een aanvaller van zijn niveau en kaliber. Maar hij deed het dus toch.

Dat brak Polen zuur op, want aan verdere kansen kwamen ze niet die eerste helft. De tweede helft begon met een handvol kansen, maar de twee doelmannen hielden hun netten nog schoon. Net voor het uur waren de Zweedse broodjes echter gebakken. Kulusevski ging voorbij alles en iedereen met een wonderschone rush en legde af voor Forsberg, die zijn derde van het toernooi prachtig afmaakte.

Wereldgoal Lewandowski

Maar dat was dan toch buiten Lewandowski gerekend. Even later maakte die wel een wereldgoal: in de ruimte lopen, kappen en afmaken met een schitterende knal! We weten niet wat moeilijker was: die ene missen of deze maken. Maar de tweede helft was wel bijzonder leuk om volgen.

Polen ging nog volop op zoek naar de gelijkmaker en vijf minuten voor tijd viel die ook nog. Lewandowski werd helemaal vergeten in het centrum. Verschrikkelijk verdedigd! Maar uiteindelijk volstond het niet. Claesson scoorde in de laatste minuut nog de 3-2 en bezorgde Zweden dus de eerste plaats, voor Spanje.