Zwitserland wint van Turkije maar is nog niet zeker van kwalificatie voor de volgende ronde

Voor Turkije was het alles of niets en Zwitserland moest rekenen op zichzelf en Italië om nog naar de tweede plaats te springen.

Zwitserland en Turkije hadden tot nu toe nog maar weinig teweeggebracht op het EK: Zwitserland pakte een puntje tegen Wales, Turkije nog niets. Toch maakten beide nog kans om zich te kwalificeren voor de volgende ronde

1ste helft

Turkije begon sterk aan de partij met een aantal schoten op doel waarvan één tussen de palen maar Sommer kon redding brengen. Toch viel de eerste goal aan de andere kant. Haris Seferovic van Benfica haalde uit van buiten de grote rechthoek en zette de Zwitsers op voorsprong.

Turkije probeerde met een paar aanvallen de bordjes in evenwicht te brengen maar Sommer van Zwitserland liet zich niet verschalken. Het was zelfs Zwitserland dat op een dubbele voorsprong via Shaqiri. Deze krulde de bal ongelofelijk mooi in de rechterbovenhoek. Nog geen twee minuten later kwam Shaqiri oog in oog met çakir maar deze kon op het laatste moment nog redding brengen.

© photonews

Turkije kreeg drie goede mogelijkheden in de 1ste helft maar steeds stond doelman Sommer in de weg. Turkije verdiende een doelpunt maar toch was de ruststand 2-0

2de helft

Bij de Zwitsers was tijdens de rust het nieuws binnengekomen dat Wales op achterstand stond. Twee doelpunten had Zwitserland nodig om boven Wales in het klassement te klimmen. Ze gingen dan ook vol voor de aanval met drie grote kansen na elkaar maar de Turkse keeper gaf geen krimp. Het was zelfs Turkije dat terug in de wedstrijd kwam via Irfan Can Kahveci en zo werd het 2-1.

Turkije voerde drie wissels door met de hoop om op gelijke hoogte te komen met Zwitserland. Niets was minder waar want het was Zwitserland dat het volgende doelpunt op hun naam mochten schrijven. Wie anders dan Shaqiri maakte de 3-1. De aanvaller van Liverpool was alomtegenwoordig.

Turkije probeerde nog wat te dreigen met afstandschoten maar kreeg de bal niet voor de Zwitserse doelman.

De laatste 10 minuten van de partij verwaterde de wedstrijd ook omwille van de vele wissels. Zwitserland won verdient met 3-1 van Turkije. Zo worden ze derde in hun poule maar is het nog wachten of ze doorgaan naar de volgende ronde als beste derde.