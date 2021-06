Ultieme test voor de Rode Duivels

Zowel de Rode Duivels als Kroatië zullen het Europees Kampioenschap willen aanvatten met een overwinning. Beide ploegen speelden deze week nog gelijk in hun vriendschappelijk duel in de voorbereiding op het Europees Kampioenschap. Beiden speelden 1-1 gelijk in de afgelopen week.

Griekenland snel vergeten

Bij het gelijkspel kregen de meeste belangrijke spelers van de Rode Duivels rust met oog op het Europees Kampioenschap. Thibaut Courtois, Eden Hazard en Kevin De Bruyne kwamen niet in actie. Bondscoach Roberto Martinez heeft wel aangegeven dat Eden Hazard een klein aantal speelminuten zou krijgen in het vriendschappelijke duel vandaag.

Kan afwezigheid belangrijke spelers opgevangen worden?

Thorgan Hazard zorgde tegen Griekenland voor het enige doelpunt, maar miste ook enorme kans voor open doel. Op het middenveld en flank kijken we vooral naar Youri Tielemans en Yannick Carrasco, beide spelers hebben een geweldig seizoen achter de rug met Leicester en Atlético Madrid. Vanavond zal een generale repetitie worden voor de eerste wedstrijden van het EK, want de kans is groot dat Kevin De Bruyne de eerste groepswedstrijden nog niet in actie zal komen.

Wie in de gaten houden bij Kroatië?

Bij de Kroaten zullen we vooral Luka Modric, Andrej Kramaric en Ivan Perisic in de gaten moeten houden. In de wedstrijd tegen Armenië zorgden Modric en Perisic samen voor de 1-0. Kroatië staat ervoor bekend om dominant voetbal te spelen met veel balbezit en de tegenstander onder druk te zetten om zo fouten uit te lokken.

Krijgen we een herhaling van 2013?

Beide ploegen stonden voor het laatst tegenover mekaar in 2013, in de kwalificatie naar aanloop van het WK in 2014. Toen wonnen de Belgen met 1-2, een uitslag die vanavond niet onlogisch zou zijn. Lukaku scoorde 2 maal in de eerste helft, de Defour en Witsel lagen aan de basis van deze doelpunten. Witsel blijft een speler waar veel Belgen van hopen dat hij op het Europees Kampioenschap speelklaar zal zijn.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

Volgens betFIRST is België licht favoriet in dit duel voor de overwinning met 52% kans. Een gelijkspel krijgt 27% kans en een overwinning van de Kroaten krijgt 21% kans. Een 1x2 voorspelling lijkt niet makkelijk, zeker in een vriendschappelijk duel.

Beide ploegen zullen deze wedstrijd bekijken als een experiment en sommige zaken nog willen proberen in de laatste wedstrijd in aanloop naar het EK. Daarom lijkt beide teams scoren een heel interessante weddenschap. Hier krijg je 1,76 keer je inzet voor bij betFIRST!

Big Rom zal samen met Kevin De Bruyne de belangrijkste speler worden bij de Rode Duivels op het Europees Kampioenschap. Hij had een ongelofelijk seizoen bij Inter Milan onder zijn trainer Conte. Kan hij nog eens scoren tegen Kroatië zoals in 2013? Hier krijg je 2,05 keer je inzet voor bij betFIRST!