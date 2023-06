De 'new look' Rode Duivels: met razendsnelle en dribbelvaardige flankaanvallers

U mag er straks gif op innemen dat Domenico Tedesco een razendsnelle ploeg aan de aftrap gaat brengen tegen Oostenrijk. Nu Kevin De Bruyne er niet is, moet er anders gespeeld worden. Aan Youri Tielemans om het spel te verdelen.

Romelu Lukaku is uiteraard zeker van zijn plaats. De vraag is of hij nog een makker naast zich krijgt. Tedesco gaat er alles aan doen om een plaats te verzekeren voor Jérémy Doku, de man in vorm van de laatste maanden bij Rennes.

Mogelijk is dat zelfs in de spits, naast Lukaku. Of anders op de linkerflank, want de rechter wordt bevolkt door Dodi Lukebakio. Op het middenveld zal Youri Tielemans de plaats van Kevin De Bruyne moeten overnemen. Orel Mangala zal dan voor zijn rugdekking zorgen.

En zet Tedesco dan Carrasco meer centraal zodat Doku van links kan opereren? Dat is de vraag die vanavond een antwoord zal krijgen.

Achteraan is Jan Vertonghen niet fit. Faes en Theate krijgen dus waarschijnlijk het gezelschap van Bornauw. Da's al heel wat minder internationale ervaring natuurlijk.