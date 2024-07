LIVE: Wat een ambiance! Belgen zetten Düsseldorf op z'n kop!

D-day voor de Rode Duivels, part 2. Deze keer wordt het een nog moeilijkere hindernis dan die tegen Oekraïne. Dodi Lukebakio en Orel Mangala worden in de basis verwacht, maar mogelijk heeft Tedesco nog een verrassing in petto. De fans warmen intussen op in de binnenstad van Düsseldorf.

Discussieer live mee! Lees 4 reacties... Average Rob zet de fanzone in vuur en vlam!

De sfeer zit er al goed in op de fanzone!









Prono Frankrijk - België

Frankrijk wint Gelijk België wint

Frankrijk wint Gelijk België wint 57.89% 17.11% 25% Populairste 2-1

(13x) 1-0

(12x) 1-2

(12x)

Vergelijking Frankrijk - België

Onderlinge duels gewonnen