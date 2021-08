Kan Antwerp de scheve situatie op de Bosuil nog rechttrekken tegen Omonia Nicosia?

Deze avond moet Antwerp vol aan de bak als ze zich willen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. De terugewedstrijd tegen Omonia Nicosia staat namelijk op het programma.

Antwerp was voor de heenwedstrijd de grote favoriet om door te stoten naar de groepsfase, maar Omonia Nicosia heeft het The Great Old zeer lastig gemaakt. Zo won Omonia de eerste wedstrijd met 4-2.

Antwerp heeft dus al twee doelpunten nodig om verlengingen uit de brand te slepen. Bij de Belgische club is het onder meer uitkijken naar Radja Nainggolan. De middenvelder zou voor het eerst in de basis kunnen starten.

Voor de rest zijn er weinig verrassingen terug te vinden in de selectie van Antwerp. Enkel Faris Haroun ontbreekt nog steeds. Voor Ritchie De Laet is het dan weer een speciale wedstrijd, want hij speelt zijn 100ste wedstrijd voor Antwerp deze avond.

Kan Antwerp zich nog kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League?