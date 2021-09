Frey en Miyoshi starten op de bank bij Antwerp voor het Europese duel tegen Eintracht Frankfurt

Antwerp is de laatste weken op dreef in de Jupiler Pro League en deze lijn zouden ze maar al te graag willen doortrekken in de Europa League. Vanavond komt de Duitse subtopper Eintracht Frankfurt op bezoek.

Antwerp heeft nog iets recht te zetten in de Europa League, want in de eerste match van de groepsfase ging The Great Old met 2-1 onderuit op het veld van Olympiakos. Als ze hun kansen op kwalificatie willen behouden, kan er vanavond dus maar beter gewonnen worden.

Eintracht Frankfurt is matig aan haar seizoen begonnen in de Bundesliga, maar het blijft uiteraard wel een Duitse subtopper. Frankfurt speelde in haar eerste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Fenerbahce. Bij de Duitsers is het onder meer uitkijken naar vleugelaanvaller Filip Kostic en Daichi Kamada, een ex-aanvaller van STVV.

Kan Antwerp de drie punten thuishouden tegen Frankfurt?