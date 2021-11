Volg Eintracht Frankfurt-Antwerp hier live vanaf 21u00

Met één op twaalf staat de Great Old met de rug tegen de muur in Europa. En toch is de Europese overwintering nog steeds geen verloren zaak voor Antwerp. De opdracht is dan ook even duidelijk als zwaar: zes op zes halen, te beginnen donderdag op bezoek bij Eintracht Frankfurt.

Zette Antwerp in de eerste drie poulewedstrijden haar voet naast zijn tegenstanders, dan ging de Great Old op de vorige speeldag pijnlijk onderuit tegen Fenerbahçe (0-3). "Toen trok het op niets" vatte Sven Jacques treffend samen in GvA. De generale repetitie op Stayen draaide uit op een sisser, zodat het wisselvallige Antwerp met de nodige twijfels afzakt naar het imposante Deutsche Bank Park, een moderne voetbaltempel. Brian Priske kan donderdag geen beroep doen op Miyoshi, Buta en Coopman, die in de lappenmand liggen. Haroun en Seck werden dan weer niet opgenomen op de Europese lijst. Eintracht Frankfurt kende een moeilijke seizoensstart in de Bundesliga. Frankfurt won zijn laatste twee competitiewedstrijden en schoof zo voorzichtig op naar plaats elf. In de Europa League doen de Duitsers het met tien op twaalf uitstekend. Op de Bosuil ging Eintracht Frankfurt na een turbulente -op, maar helaas ook naast het veld- wedstrijd in extremis met de zege aan de haal. De Laet noemde het woensdag op de persconferentie 'de typische 0-0-wedstrijd'. Toch werd het 0-1: Paciencia velde een zwaar verdict, na een strafschopovertreding van Almeida. Volg Eintracht Frankfurt-Antwerp vanavond live op Voetbalkrant.com. Gokje wagen? Check dan zeker BetFIRST voor de meest interessante odds.