Balikwisha opent meteen de score!

Deze avond speelt Antwerp haar laatste Europese wedstrijd van het jaar. The Great Old zal het thuis opnemen tegen Olympiakos. De Griekse club is al zeker van de volgende ronde, maar kan eventueel nog voor groepswinst gaan.

De Europese campagne van Antwerp is er misschien wel één om snel te vergeten. Na vijf wedstrijden heeft de Belgische topclub slechts twee punten. Het hadden meer punten kunnen zijn, maar ze kregen enkele keren in de slotfase het deksel op de neus. Antwerp zal het vanavond al zeker zonder Haroun en Seck moeten doen, want beide spelers staan niet op de Europese lijst. Daarnaast is ook zeer twijfelachtig of Radja Nainggolan wel zal spelen. Brian Priske liet namelijk eerder al verstaan dat spelers die lichte blessures hebben gehad, waarschijnlijk niet zullen spelen. De tegenstander van vanavond, Olympiakos, heeft het beter gedaan in de groepsfase. De Grieken staan op de tweede plaats op twee punten van leider Eintracht Frankfurt. Olympiakos is al zeker van kwalificatie voor de volgende ronde en zou dus ook nog groepswinnaar kunnen worden. Kan Antwerp haar Europese campagne afsluiten met een overwinning?